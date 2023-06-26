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ТАСС

Дания и Хорватия будут производить на Украине технику для разминирования

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Заместитель председателя комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский не назвал сроки начала производства, но выразил надежду, что оно начнется "уже в скором времени"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Киев подписал с Данией и Хорватией соглашения о локализации в стране производства их техники для разминирования. Как сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, документы были подписаны на полях прошедшей на этой неделе конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Подписаны два знаковых меморандума об организации производства на Украине современной техники для разминирования. Компания "Пожмашина" на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером в производстве машин для разминирования датской Hydrema. А предприятие "Азтех-Украина" договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской DOK-ING", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Кисилевский не назвал сроки начала производства, однако выразил надежду, что оно стартует "уже в скором времени".

Ранее страны, в частности Швейцария, Финляндия и Южная Корея, сообщали о намерении поставить на Украину технику для разминирования.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в Лондоне 21 июня. Всего в двухдневном мероприятии приняли участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса. 

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Страны
Дания
Россия
Украина
Финляндия
Хорватия
Швейцария
Южная Корея
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