США решили запретить Европе сотрудничать с Китаем. Германия не согласна

Америка возвела толстую стену между ЕС и Россией посредством украинских событий и теперь пытается удержать Европу от сотрудничества с Китаем, пишет Evrensel. Германия, которая придает отношениям с КНР особое стратегическое значение, с такой политикой не согласна.

Юджель Оздемир

В начале недели председатель КНР Си Цзиньпин принял госсекретаря США Энтони Блинкена (Antony Blinken) несмотря на несоответствие статусов. Это было шагом, направленным на смягчение отношений Китая с Америкой и снижение напряженности. Пекин настаивает на политике «мягкой силы», потому что ему нужно время. А Вашингтон хочет сдержать экономический и военный подъем Китая, не теряя времени.

В этой связи было бы нереалистично ожидать, что Байден и американский капитал в такой же манере отреагируют на политику «мягкой силы» Си. США визитом Блинкена стремились дать миру сигнал о том, что «каналы диалога открыты». Другими словами, Соединенные Штаты хотят сказать Китаю, что две страны могут сосуществовать мирно вместе, если последний откажется от политики расширения своих сфер влияния и, пойдя на уступки в конкуренции с Вашингтоном, согласится на роль «младшего брата». Остановить растущую китайскую экономику санкциями и угрозами кажется непросто. Ведь США переживают период, когда проводимая годами варварская империалистическая политика на самом деле встречает неприятие со стороны многих стран, и значительная часть этих государств по возможности предпочитает дистанцироваться от Вашингтона и сотрудничать с Пекином. Агрессивная внешняя политика США стала давать результаты в пользу Китая в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Выражением этого являются установленные отношения и подписанные соглашения между многими странами и Китаем в последние месяцы.

То, в какую сторону повернется Европа, а точнее, Германия, Франция, Италия и Великобритания в союзах стратегического сотрудничества, которые сформировались или начинают формироваться вокруг США и Китая, важно с точки зрения экономического и военного баланса сил. Об аналогичной основе баланса шла речь и с точки зрения американо-российских отношений. США удалось возвести толстую стену между Европой и Россией с помощью украинского конфликта. На нынешнем этапе империалистической конфронтации возобновление сближения между Европой и Россией является весьма отдаленной перспективой.

В зависимости от развития противоречий США планируют создать похожую стену между осью Германия — Франция и Китаем, рассчитывая удержать ЕС на своей стороне против КНР. Китай же, в свою очередь, выстраивая долгосрочные планы со странами, которые являются стратегическими союзниками Соединенных Штатов, кроме Великобритании, стремится помешать им действовать совместно с Вашингтоном.

Прежде всего это Германия.

В заявлениях, прозвучавших по итогам совместного заседания правительств Германии и Китая, состоявшегося во вторник, 20 июня, в Берлине при участии большого количества министров, основной акцент был сделан на сотрудничестве.

Китай, который был открыто объявлен противником и взят на прицел в стратегии национальной безопасности США, в аналогичном документе Германии определяется как партнер и системный соперник.

Следует отметить, что ранее Германия проводила совместные министерские встречи только с Израилем и Францией, которым придавала особое значение. Во времена Ангелы Меркель (Angela Merkel) совместное заседание правительств стало проводиться каждые два года и с Китаем, обладающим стратегическим значением с точки зрения внешней торговли Германии.

Несмотря на министерскую встречу, то, как долго продлится стратегическое партнерство Германии с Китаем и насколько глубоким оно будет, неясно.

Дело в том, что в этом отношении на канцлера ФРГ Олафа Шольца оказывается давление как в Германии, так и в ЕС. Различные фракции немецкого капитала, особенно Зеленые и Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которые индексируют свое будущее в привязке к США, настаивают на отдалении от Китая. С другой стороны, различные фракции социал-демократической линии выступают против этого, отмечая, что такой подход нанесет большой вред национальной экономике. Похожее столкновение линий имело место и в политике в отношении России, при этом в конечном счете победили проамериканские силы.

В 14-страничном документе «Стратегия экономической безопасности Европы», обнародованном Еврокомиссией в те часы, когда продолжалось совместное заседание правительств Германии и Китая, КНР не просто была упомянута, но и указана в качестве мишени.

Судя по всему, в процессе империалистического передела противоречия между Китаем и НАТО будут углубляться, и это постепенно перерастет в санкции в различных областях. В Германии уже сейчас идут разговоры о запрете технологии 5G и телефонов Huawei из соображений безопасности, во избежание шпионажа.

На повестке дня также стоит вопрос о препятствовании инвестициям китайских компаний в стратегически важные сферы. Между тем европейский капитал собирается придерживаться стратегии, с одной стороны, безграничного использования китайского рынка, с другой — снижения рисков, работая над различными планами по сведению к минимуму влияния возможных санкций. Прежде всего рассматривается разделение монополий, действующих в Китае. Западные монополии, не желающие уходить с китайского рынка, в предстоящий период преобразуют свои филиалы в Китае в совершенно отдельную компанию. Уже сейчас начали писать о том, что немецкие монополии Volkswagen и BASF прибегнут к этому методу, чтобы не покидать рынок. Есть и американские монополии, которые действуют на опережение и дробятся на части.

Политика, проводимая США для сохранения своего господства в мире, показывает, что китайский танец Германии долго не продлится. Несмотря на огромный объем торговли между двумя странами (300 миллиардов евро), присоединение Германии к антикитайскому хору в то же время будет означать, что США по-прежнему очень сильны.

А главный счет за напряженность между империалистическими государствами и вооруженные столкновения выставляется народам, свидетелями чего мы становимся на Украине. Тем временем монополии империалистических стран находят выход и продолжают приумножать свои прибыли.

Автор: Юджель Оздемир (Yücel Özdemir)