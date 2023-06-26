Войти
ЦАМТО

На верфи Austal USA заложен киль последнего корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс"

388
0
0
Корабль LCS типа «Индепенденс»
Корабль LCS типа «Индепенденс».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 июня. Компания Austal USA 19 июня объявила о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS-38 "Пирр" (Pierre) класса "Индепенденс".

LCS-38 "Пирр" станет 19-м и последним боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс", строительство которых ведется для ВМС США на верфи Austal USA.

Строительство LCS-38 началось в 2021 году. Корабль планируется ввести в боевой состав в конце 2024 года. Портом приписки LCS-38 "Пирр" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 17 кораблей класса "Индепенденс". Последним 12 мая 2023 года был передан (LCS-34) "Огаста".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в стадии постройки также находится LCS-36 "Кингсвилл". Планируется, что он будет передан ВМС США в начале 2024 года.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
Похожие новости
26.12.2022
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения корабля LCS-34 "Огаста"
29.12.2021
ВМС США передан боевой корабль прибрежной зоны LCS-30 "Канберра"
02.07.2021
Компания Austal USA передала ВМС США боевой корабль прибрежной зоны LCS-28 "Саванна"
01.07.2021
Американский флот пополнился новым прибрежным кораблём
30.06.2020
Austal USA передала ВМС США корабль прибрежной зоны LCS-24 "Окленд"
24.06.2020
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-22 "Канзас-Сити"
24.09.2018
ВМС США не спешат расстаться с программой LCS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:51
  • 51967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:44
  • 7
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США