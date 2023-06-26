На верфи Austal USA заложен киль последнего корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс"

ЦАМТО, 23 июня. Компания Austal USA 19 июня объявила о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля боевого корабля прибрежной зоны LCS-38 "Пирр" (Pierre) класса "Индепенденс".

LCS-38 "Пирр" станет 19-м и последним боевым кораблем прибрежной зоны класса "Индепенденс", строительство которых ведется для ВМС США на верфи Austal USA.

Строительство LCS-38 началось в 2021 году. Корабль планируется ввести в боевой состав в конце 2024 года. Портом приписки LCS-38 "Пирр" будет Сан-Диего (шт.Калифорния).

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 17 кораблей класса "Индепенденс". Последним 12 мая 2023 года был передан (LCS-34) "Огаста".

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в стадии постройки также находится LCS-36 "Кингсвилл". Планируется, что он будет передан ВМС США в начале 2024 года.

В июле 2021 года на военно-морской базе ВМС США Сан-Диего состоялась церемония вывода из боевого состава американского флота головного корабля серии – LCS-2 "Индепенденс", а в сентябре 2022 года из состава флота был выведен LCS-4 "Коронадо".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.