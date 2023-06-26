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ЦАМТО

Raytheon поставит УР AIM-120 AMRAAM ВС США и инозаказчикам

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AIM-120
Управляемая авиационная ракета класса "воздух — воздух" AMRAAM AIM-120.
Источник изображения: Vestman from Helsinki/ CC BY 2.0/ Wikimedia Commons

ЦАМТО, 23 июня. МО США 20 июня объявило о подписании командованием ВВС США с Raytheon Missiles and Defense контракта на поставку ВВС и ВМС США, а также инозаказчикам УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM в рамках 37-го опциона к основному контракту.

Стоимость заказа составляет 1,152 млрд. долл. Этот контракт предусматривает производство ракет AMRAAM, телеметрических систем AMRAAM, комплектов запасных частей, а также выполнение других мероприятий по поддержке производства. Работы будут выполняться на предприятии в Тусоне (шт.Аризона) и, как ожидается, будут завершены к 31 января 2027 года.

Помимо поставок ВВС и ВМС США, а также проведения НИОКР, контракт включает поставки боеприпасов в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Республику Корея, Испанию, Швейцарию, Украину и Великобританию, на долю которых приходится примерно 39% стоимости заказа.

AMRAAM представляет собой ракету двойного назначения, обеспечивающую поражение воздушных целей при размещении как на борту истребителей, так и в составе наземных ЗРК. Предположительно, ВС Украины будут поставлены ракеты для применения в составе наземных систем ПВО.

Ракета AIM-120 разработана более 30 лет назад, однако постоянно модернизируется, обеспечивая заказчикам возможность поражать цели в сложных метеоусловиях за пределами прямой видимости. С момента завершения разработки базовой версии было произведено более 5000 пусков УР AMRAAM.

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Страны
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Испания
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Канада
Катар
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Саудовская Аравия
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Украина
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