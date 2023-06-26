Politico: Запад может начать поставки F-16 на Украину к началу 2024 года

По информации издания, первыми истребители Киеву могут направить Нидерланды и Дания

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Западные союзники могут начать передачу Киеву истребителей F-16 в начале 2024 года. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, точные сроки отправки до сих пор обсуждаются, но некоторые чиновникы считают, что поставки могут начаться в первые месяцы следующего года. Кроме того, остается открытым вопрос, какие страны будут поставлять Украине истребители. Чиновники утверждают, что это, вероятнее всего, будут Нидерланды и Дания, которые возглавляют инициативу по обучению украинских летчиков, однако конкретного решения еще не принято.

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что РФ учтет это в своих планах.