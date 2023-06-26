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ТАСС

ЕС намерен увеличить на €3,5 млрд фонд, используемый для военной помощи Киеву

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласуют меру на встрече в Люксембурге 26 июня

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен внести в Европейский фонд мира, через который выделяется финансирование для поставок вооружений Украине, дополнительные €3,5 млрд, что увеличит его бюджет почти на 50%. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС согласуют меру на встрече в Люксембурге в понедельник, 26 июня. В настоящее время бюджет фонда составляет €7,9 млрд. Фонд компенсирует европейским правительствам поставки вооружений Украине, однако средства могут перечисляться и в поддержку других стран.

Как уточняют источники, Венгрия продолжает блокировать новый транш финансовой помощи Украине в размере €500 млн, включающий значительную часть средств из фонда. Причиной называется включение украинскими властями венгерской банковской группы OTP в список "международных спонсоров войны".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд на дополнительное финансирование фонда. По данным агентства Reuters, Европейский фонд мира уже предоставил порядка €4,6 млрд на военную поддержку Киева. 

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Страны
Венгрия
Люксембург
Украина
Проекты
Евросоюз
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