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Военное обозрение

Военкор: Задействованные в спецоперации войска РФ переодевают в новый камуфляж

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время началось снабжение войск, участвующих в специальной военной операции, новым обмундированием. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков, анализируя ситуацию с военной формой в ВС РФ в целом.

Как отмечает военкор, сейчас армия начала получать новые комплекты второго и третьего поколения ВКПО. Новый камуфляж выдержан в американской универсальной расцветке мультикам. Сейчас есть три штатных расцветки - ЕМР (пиксель), A-TACS (мох) и мультикам. У каждого поколения военного обмундирования есть свои отличия и по покрою, и по карманам, и по способам ношения.

Главное, считает военкор, унифицировать все виды обмундирования. Ведь если нет единого комплекта формы, то нет и единого подхода к снаряжению. В частности, непонятно, как сделать стандартную раскладку необходимого, чтобы каждый военнослужащий понимал, в каком кармане и что лежит у его сослуживца.

Банальный вопрос, возьмите пару фотографий солдат на фронте и ответьте на вопрос, где у них документы? В каком кармане? Где ключи от автомобиля? Это не шутки, вот боец упал перед вами бездыханный, где ключ от машины, которую надо уводить? Это невозможно установить даже между поколениями штатной формы

- пишет в своем Telegram-канале Сладков.

Этот вопрос очень важен, поскольку речь идет, в том числе, и о безопасности солдат и целых подразделений. Кроме того, разнится и устойчивость формы к воздействию огня, воды и иных факторов. Сейчас многие военнослужащие за свой счет приобретают более качественные образцы коммерческого обмундирования, но ведь речь идет об унификации обмундирования для армии в целом.

Военкор пишет, что у наших бойцов до сих пор нет защитных очков. Из-за этого многие военнослужащие получают ранения, хотя могли бы быть вообще без повреждений. Этот вопрос тоже нуждается в проработке.

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