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Военное обозрение

Компания-разработчик БПЛА «Альбатрос М5» назвала количество поставленных в зону СВО разведывательных комплексов

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БПЛА "Альбатрос М5"
БПЛА "Альбатрос М5".
Источник изображения: topwar.ru

Компания-разработчик новых разведывательных беспилотников "Альбатрос М5" назвала некоторые характеристики дронов, а также количество уже поставленных БПЛА российским военным в зоне спецоперации. Об этом рассказал представитель компании.

Беспилотник "Альбатрос М5" предназначен для проведения разведки и отслеживания перемещения техники противника. Видео с аппарата передается в режиме реального времени, что позволяет принимать быстрые решения о поражении выявленных целей. Кроме ведения разведки, "Альбатрос" может использоваться в качестве наводчика и корректировщика огня, а также для фиксации поражений.

"Альбатрос М5" передает сведения в наземный пункт в реальном времени, ретранслирует связь, наводит авиацию и артиллерию на наземные цели, производит наблюдение и мониторинг, получает разведывательные данные и передает их ВС РФ, управляет огнем и дает целеуказания

- приводит ТАСС слова представителя компании с одноименным названием.

Как утверждают разработчики, дрон обладает высокой степенью защиты от средств РЭБ противника и способен передавать сведения даже в условиях постановки помех. В то же время управление им простое и не требует длительной подготовки операторов. Собранный по схеме "летающее крыло" беспилотник имеет размах крыльев в 3,3 метра и способен находиться в воздухе до 4,5 часов. Он оснащается двумя камерами, способными снимать видео в любое время суток. Максимальная высота полета - 5 км, максимальная дальность - 300 км.

На сегодняшний день компания передала в зону СВО пятьдесят комплексов разведки "Альбатрос М5", которые уже внесли свой вклад в уничтожение опорных пунктов противника. Российские военные оценивают новый беспилотник положительно, особенно за качество съемки и увеличенную дальность полета.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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