Турецкая компания Baykar планирует начать производство БЛА на Украине в 2025 году

ЦАМТО, 23 июня. Турецкая компания Baykar рассчитывает начать производство ударных БЛА Bayraktar TB2 и Akinci на Украине в 2025 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар изданию Defense News.

Как напоминает агентство, посол Украины в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Х.Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тыс. м2, а количество украинского персонала составит более 300 человек. В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что вопрос месте строительства центра Bayraktar на Украине согласован.

Как заявил Х.Байрактар в интервью Defense News, строительные работы, ведущиеся местной дочерней компании Baykar, LLC Avia Ventures, продвигаются по плану и открытие намечено примерно на 2025 год.

"Большая часть подготовительных работ уже выполнена, ожидается, что электроэнергия на объект будет подана в июле", – цитирует "РИА Новости" Х.Байрактара.

Он добавил, что компания получила соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci на Украине.