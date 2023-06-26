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ТАСС

Пятый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации направили Путину

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Секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы группы Андрея Турчака, в документе содержатся инициативы по упрощению госзакупок беспилотников и их производства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО), который содержит в том числе предложения в сфере производства и закупок беспилотников, направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.

"Он в том числе содержит ряд инициатив по упрощению госзакупок беспилотников и их производства. Рабочая группа по вопросам СВО фиксирует значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации. При этом остаются проблемы, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений", - написал Турчак.

По итогам проведенного анализа рабочая группа предложила в том числе учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт; предоставлять единовременную выплату в 195 тыс. руб. не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их; изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте.

Также предлагается предоставить статус ветерана боевых действий сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующим в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО.

В числе других предложений - инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, урегулирование вопросов вступления в наследство в случае, если извещение о гибели участника СВО приходит с большим опозданием. "Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер", - заключил глава группы. 

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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