"Контрнаступлению конец". Польский генерал перечислил причины провала ВСУ

Украинское контрнаступление захлебывается, признал в интервью Fronda польский генерал Вальдемар Скшипчак. Через две недели уже не о чем будет говорить, если сейчас украинцы не предпримут некоторые действия, предупредил военный.

Мариуш Пашко (Mariusz Paszko)

"На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска (Бахмута) и не окружат там русские войска, (...), через две недели уже не о чем будет говорить. И контрнаступление на этом закончится", – говорит в интервью порталу Fronda.pl генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

Fronda: Можно ли считать нынешнюю фазу боевых действий на Украине все еще подготовительным этапом контрнаступления перед июльским саммитом НАТО в Литве?

Вальдемар Скшипчак: На данный момент об этом сложно судить, ситуация на фронте очень трудна, и она, конечно же, развивается не так, как планировали те, кто неизменно поддерживает Украину. Это связано с тем, что, во-первых, россияне пытаются перехватить оперативную инициативу на севере Украины, создавая тем самым серьезную угрозу на этих территориях. Во-вторых, действия украинских войск, которые мы наблюдаем уже две недели на юге, на Запорожском направлении, не принесли им успеха. Те достижения, которыми хвалятся украинцы, весьма умеренны, они недостаточны для развития операции. Что с того, что они прорываются в каком-то районе, если прорыва российской линии обороны не произошло? Пока они этого не сделают, никакого перелома не произойдет. Украинцы, похоже, уже поняли, что пока что не способны прорвать российскую оборону.

– На одном из участков украинские военные столкнулись с очень обширным минным полем. Похожим образом ситуация выглядит на территориях, затопленных после подрыва плотины в Новой Каховке, где даже русские стали жертвами собственных мин. Следует ли ожидать очередных сюрпризов?

– Как мы уже говорили раньше, русские миновали там почти все, эти минные поля очень глубокие. Они заминировали территории между позициями войск. Мало того, эти минные поля сейчас трудно различимы, так как мины ставились в феврале, марте и апреле, а сейчас они заросли травой. Украинцы сейчас испытывают серьезные проблемы с разминированием. Мины хорошо замаскированы, украинцы уже не раз на них попадали. Хорошо видно, что такое развитие ситуации и большое количество этих мин стало для них неожиданностью. Поэтому, я думаю, данное направление не перспективно для проведения каких-либо наступательных операций, ВСУ уже в этом убедились. Потери, которые они несут, как и следовало ожидать, вовсе не так малы, как об этом сообщают СМИ. Русские, конечно, тоже несут потери.

– После взрыва плотины в Новой Каховке на тех территориях гражданскому населению не хватает воды, ее приходится завозить. Могут ли эти материально-технические проблемы оказать существенное влияние на действия ВСУ?

– После взрыва плотины у обеих сторон возникли проблемы с логистикой. Однако, на мой взгляд, операцию это не замедлит, поскольку бригады ведут боевые действия 2-3 дня и по истечении этого времени выводятся, на их место приходят другие, а в это время готовятся новые бойцы. Так что проблем с постоянным снабжением войск на передовой нет, потому что – повторюсь – они ротируются. Каждая бригада, вступающая в бой, должна быть автономной, то есть должна снабжаться продовольствием, водой и так далее в течение 2-3 дней – все то время, пока солдаты находятся на передовой. Больше они там не выдержат. Некоторые, скажем так, "сказочники", -полагают, что солдаты могут вообще не спать. Более того, пишут, мол, такая-то бригада воюет 10 дней. Это полный абсурд. Солдат после 2-3 суток настолько измотан недосыпанием и постоянным стрессом, настолько устал от боя, что по истечении этого времени уже ни на что не способен. Поэтому постоянная ротация бригад или батальонов – обычное дело.

– В нашей последней беседе вы говорили, что перед саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля этого года в Литве, украинцам, чтобы и дальше получать помощь, нужно продемонстрировать Западу какие-то успехи. Можно ли, оценивая эту подготовку к наступлению, рассчитывать на то, что произойдет какой-то перелом и украинская армия добьется какого-то впечатляющего успеха?

– Боюсь, что русские сделают все, чтобы помешать украинцам это сделать. То, что они показали на Запорожье, является для украинцев первым звоночком. Русские посылают им сигнал: "Нашу оборону вам не сломать". Более того, российская армия в данный момент ведет боевые действия на севере и хочет загнать ВСУ за реку Оскол. Она проходит к востоку от Харькова. Украинцы форсировали ее 11 сентября прошлого года в ходе своего наступления. Именно там русские проводят ожесточенные атаки, которые украинцам сложно отбивать. Это не контрнаступление России, это атакующие действия на двух направлениях. Именно там русские создают серьезные проблемы украинцам, которые с трудом удерживают фронт. В результате украинцам, вероятно, придется выбирать, где проводить атаку. На мой взгляд, если они сразу не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российские войска, которые, о чем мы уже говорили, находятся на Донбассе, то через две недели уже не о чем будет говорить. На этом контрнаступление закончится, потому что украинцы израсходуют и истощают свой боевой потенциал, а русские свяжут их боевыми действиями так, что у ВСУ не останется шансов на контрнаступление, потому что они просто израсходуют свои войска.

– Президент США Джо Байден недавно заявил, что Украина для вступления в НАТО должна будет выполнить все формальные условия, включая окончание конфликта. Но появилась идея предложить Украине израильскую модель. Что вы об этом думаете?

– Да, конечно, США могут предложить израильскую модель. Для Украины это будет означать, что она получит гарантии безопасности. Что касается Израиля, то он, во-первых, получает технологическую поддержку, во-вторых, очень серьезное финансирование, а в-третьих, Вашингтон держит на мушке Иран. То есть, если брать эту модель, все НАТО, включая американцев, будет держать на мушке Россию. Значит, если Москва что-то такое сделает, то НАТО и США нанесет удар по России. На мой взгляд, применение в отношении Украины полной версии этой модели на данный момент маловероятно.

– Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес (Ben Hodges) недавно заявил, что, цитирую: "Украина встала на путь, который приведет ее к освобождению Крыма и изгнанию российских войск с Украины. Поэтому начало контрнаступления – важный шаг для Украины, но его основная фаза еще не началась". Эти слова, похоже, подтверждает (…) Шойгу, который, цитируемый ТАСС, заявил, что "Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами HIMARS и Storm Shadow". По его словам, использование этого оружия за пределами "зоны специальной военной операции", в которую Россия не включает Крым, означало бы полноценное участие США и Великобритании в конфликте.

– Украинцы могут бить, куда хотят. Если у них есть ракеты такой дальности, они могут ими воспользоваться. Я очень скептически отношусь к тому, как Ходжес оценивает стратегическую ситуацию. Он должен понимать, что ситуация вовсе не такая, какой ее пытается кто-то вообразить в своих фантазиях. Украинцы еще не прорвали российскую оборону на Запорожском направлении. (…) Понятия не имею, откуда у генерала Ходжеса такой оптимизм и чем они могли бы эту оборону сломать. Тем более – о чем я уже говорил – русские очень сильно связывают украинские силы на севере, и Киеву пришлось перебросить туда часть своих войск, чтобы не дать себя вытеснить с Харьковского направления.

– С недавнего времени в области искусства – в широком смысле этого слова – наблюдаются новые неожиданные тенденции, когда селебрити сознательно или несознательно укрепляют позицию России на международной арене и словно бы оправдывают ее преступные действия на Украине. Использование русского балета, оперы, спортсменов, хора Александрова и так далее – это уже известный прием. Но сегодня в этот нарратив начинают вписываться уже и западные артисты.

– В нынешней ситуации, когда люди испытывают психологическую усталость от продолжающегося конфликта на Украине, в некоторых кругах может нарастать протест против войны в целом. Количество пацифистов увеличивается, потому что этот конфликт всех утомляет и сильно ограничивает, отсюда такие настроения. Когда происходит переутомление информацией о военных действиях, люди впадают в депрессию, испытывают разочарование. (…)

– Может ли это означать слабость западного мира, могут ли такие настроения использоваться или даже инициироваться Россией?

– Это определенно свидетельствует о слабости западного мира, который не контролирует СМИ, настроения людей, из-за чего общество поддаются манипуляциям. Это очень опасно.

– Спасибо за беседу.