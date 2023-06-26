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ТАСС

В НПО "Энергомаш" изготовлен двигатель для летных испытаний "Союза-5"

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: 3dnews.ru

В этом году планируется закончить сборку аналогичного ракетного двигателя для второго носителя и произвести двигатель для третьего

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" успешно изготовило ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

"В июне в НПО "Энергомаш" завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты "Союз-5", - говорится в сообщении госкорпорации. Там отмечается, что в этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего.

В Роскосмосе указали, что с начала работ в 2017 году были изготовлены, испытаны и продефектованы еще два двигателя, которые предназначены для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. "На сегодняшний день проведено более двух десятков огневых испытаний двигателя РД-171МВ", - добавили там.

Следующим этапом работы над РД-171МВ станут межведомственные испытания. За ними последует серийная поставка двигателей, заключили в госкорпорации.

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год. 

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