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ЦАМТО

США значительно нарастили производство артиллерийских снарядов

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Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 23 июня. США значительно увеличили производство артиллерийских снарядов на фоне их нехватки из-за поставок Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш в интервью газете Wall Street Journal.

По его словам, сейчас США производят 24 тыс. снарядов калибром 155 мм ежемесячно по сравнению с 14 тыс. до начала российской спецоперации. Д.Буш отметил, что к 2025 году США планируют нарастить производство до 70-80 тыс. боеприпасов в месяц.

"Мы на пути к достижению действительно высоких цифр", – сказал Д.Буш.

Говоря о поставках Киеву, Д.Буш заверил, что запасы снарядов не закончатся.

Газета отмечает, что сейчас наиболее насущной проблемой является увеличение поставок боеприпасов Киеву, который истощает запасы быстрее, чем их можно восстановить.

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Страны
США
Украина
Персоны
Буш Джордж
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