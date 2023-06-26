Зеленского просят обратиться к США за немедленным предоставлением оружия по ленд-лизу

Чтобы петиция была рассмотрена президентом, оно должно собрать 25 тысяч голосов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Петиция с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к Вашингтону с просьбой о немедленном предоставлении Киеву вооружения по ленд-лизу появилась на сайте главы государства.

"Требование к президенту Украины обратиться к представителям нынешней администрации США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе. <...> Поскольку срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого закона немедленно", - говорится в тексте петиции.

На данный момент ее подписали 238 человек. Чтобы это обращение было рассмотрено Зеленским, оно должно собрать 25 тысяч голосов.

Президент США Джо Байден подписал в мае прошлого года законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу для упрощения оказания военной помощи Киеву. Он предусматривает, что в 2022 и 2023 финансовых годах Байден может дать указание администрации США предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или стран Восточной Европы, "на которые оказала воздействие специальная военная операция России", чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран.

При этом в Пентагоне заявляли, что администрация США в настоящее время не видит необходимости в поставках Украине вооружений по ленд-лизу. По ее словам, сейчас акцент делается на выделении вооружений полномочиями президента и использовании этого метода в качестве основного при предоставлении техники напрямую со складов американских военных.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ленд-лиз является недешевым товарным кредитом и, получая таким образом военную помощь, Зеленский загонит страну в долговую яму. Володин подчеркнул, что это позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз, а расплачиваться по долгам будут многие поколения украинцев.