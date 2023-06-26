В России утвержден порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС
МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Министерству обороны и МЧС, сообщила пресс-служба кабмина.
Росимущество будет передавать конфискованные товары указанным ведомствам на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях. Товары будут использовать для помощи пострадавшим при пожарах и наводнениях, добавили в пресс-службе.
В постановлении речь идет об обуви, одежде и другой текстильной продукции, конфискованных в рамках расследования дел по статьям, предусматривающим административную ответственность.
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