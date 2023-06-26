В России утвержден порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

Правительство РФ утвердило порядок передачи конфискованных товаров Минобороны и МЧС

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Министерству обороны и МЧС, сообщила пресс-служба кабмина.

Росимущество будет передавать конфискованные товары указанным ведомствам на безвозмездной основе для их использования в гуманитарных и других целях. Товары будут использовать для помощи пострадавшим при пожарах и наводнениях, добавили в пресс-службе.

В постановлении речь идет об обуви, одежде и другой текстильной продукции, конфискованных в рамках расследования дел по статьям, предусматривающим административную ответственность.

"При их поступлении в распоряжение Росимущества, оно направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров", – указано в сообщении.

Радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о материально-техническом обеспечении военнослужащих ВС России, выполняющих спецоперации за рубежом.