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ЦАМТО

Эстония подписала контракт на закупку РЛС GM400

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Источник изображения: Фото: ECDI

ЦАМТО, 23 июня. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 20 июня подписал с французской компанией Thales контракт на поставку двух РЛС "Граунд Мастер 400 Альфа" (GM400 Alpha) для ВС Эстонии.

Одна из приобретаемых РЛС будет установлена в уезде Ида-Вирумаа, а вторая – на острове Хийумаа. Поставки запланированы на 2024-2025 годы. Процедура закупки была организована при поддержке инвестиционных фондов, созданных правительством Эстонии для снятия ограничений по высоте ветровых турбин как на суше, так и на море.

По заявлению представителя ECDI (Estonian Centre for Defence Investment), в течение продолжительного времени специалисты МО Эстонии искали возможности снизить влияние ветровых турбин на функционирование системы ПВО. Закупка новых РЛС с более современными технологиями должна как повысить эффективность средств обнаружения, так и предоставить возможность для развития ветряных электростанций.

В 2019 и 2021 годах правительство Эстонии приняло решение о выделении средств для освобождения большей части материковой части Эстонии от ограничений по высоте ветровых турбин. Основные мероприятия планируется завершить к 2025 году. Всего Кабинет министров выделил на эти цели 74,5 млн. евро. Кроме того, из средств Фонда восстановления и устойчивости ЕС будет инвестировано 67 млн. евро на выполнение мероприятий, способствующих снятию ограничений в западной Эстонии. В число проектов входит закупка активных РЛС, пассивных РЛС, других средств обнаружения, создание инфраструктуры и оказание необходимых услуг.

Так, в марте прошлого года ECDI в рамках многоуровневого проекта формирования системы ПВО заключил первое соглашение, предусматривающее закупку не позднее конца этого года новой системы пассивного наблюдения. Она позволит обнаруживать различные воздушные объекты без излучения радиоволн на расстоянии до 450 км. Преимуществом системы является то, что ее трудно обнаружить.

Ограничения по высоте останутся в силе для районов в радиусе 15 км от позиций РЛС, а также для морской территории, островов и полуостровов. При этом расположение ветровых турбин, в том числе одиночных, по-прежнему необходимо будет согласовывать с Министерством обороны.

Эстония впервые приобрела разработанную Thales РЛС GM400 в 2010 году и продолжает их поддержку и модернизацию.

Как сообщал ЦАМТО, трехкоординатная РЛС "Граунд Мастер 403 Альфа" S-диапазона предназначена для автоматического обнаружения, идентификации и сопровождения на малых и средних высотах широкого диапазона воздушных целей, включая БЛА и баллистические ракеты. РЛС может поставляться в мобильном и транспортируемом варианте. Увеличенная в пять раз по сравнению с базовой версией вычислительная мощность позволила улучшить обработку данных и добавить новые возможности, в том числе передовые алгоритмы искусственного интеллекта и функции обеспечения кибербезопасности. Цифровая архитектура РЛС повышает ее устойчивость к новым угрозам, кибератакам и средствам РЭБ. Дальность обнаружения РЛС была увеличена на 10 проц. – до 515 км. Станция позволяет обнаруживать цели на высотах до 30 км.

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Страны
Эстония
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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