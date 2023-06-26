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ТАСС

Президент Болгарии призвал правительство заботиться о ВС страны, а не помогать Украине

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © AP Photo / Valentina Petrova

Румен Радев указал, что в интересах всей Европы немедленное прекращение боевых действий и поиск путей для возобновления диалога и мирных переговоров, а не предоставление нового оружия

СОФИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев призвал новое правительство страны позаботиться о болгарской армии, а не об оказании военной помощи Украине. Свою точку зрения глава государства высказал в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

"Призываю новое правительство и министерство обороны больше заботиться о болгарской армии, а не об иностранных войсках", - сказал глава государства.

По его мнению, курс правительства на оказание военной помощи Киеву подталкивает Болгарию все ближе к вооруженному конфликту.

"То, что боевые действия идут на расстоянии нескольких сотен километров, не должно нас успокаивать. Мы видим, что война набирает обороты и явно некоторые политики не осознают глубину проблемы, смотрят на нее как на сцену в театре, удобно разместившись в креслах и считая, что они останутся только зрителями. Не считаю уместным, что политики, имеющие лишь скромную поддержку избирателей, берут подобные серьезные обязательства [по оказанию военной помощи] от имени Болгарии. Основная обязанность правительства - гарантировать безопасность и спокойствие болгарских граждан", - дополнил президент.

Радев указал, что немедленное прекращение боевых действий и поиск путей для возобновления диалога и мирных переговоров, а не предоставление нового оружия, в интересах всей Европы. 

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Страны
Болгария
Украина
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