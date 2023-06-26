Войти
ЦАМТО

Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтверждена их готовность к эксплуатации

431
0
+2
Подводная лодка (торпеда) "Посейдон"
Подводная лодка (торпеда) "Посейдон".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 23 июня. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Как напоминает агентство, о разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры.

"Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", – сказал собеседник агентства.

При этом первые морские испытания самих "Посейдонов" запланированы на это лето, уточнил он.

По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона".

Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО – Kanyon) – российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой.

По сути "Посейдон" является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва, отмечает агентство.

Длина "Посейдона" – 20 м, диаметр – 1,8 м, масса – 100 т.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Статус-6
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
24.04.2023
Россию защитит «Посейдон»
23.01.2023
Атомоход «Белгород» вооружают огромными ядерными торпедами
26.07.2022
«Белгород» спровоцирует новую «холодную войну» между Россией и США»
27.03.2019
Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"
31.07.2017
Акулы войны. Самые грозные и необычные субмарины в мире
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:47
  • 51965
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:44
  • 7
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США