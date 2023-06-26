Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтверждена их готовность к эксплуатации

ЦАМТО, 23 июня. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Как напоминает агентство, о разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры.

"Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", – сказал собеседник агентства.

При этом первые морские испытания самих "Посейдонов" запланированы на это лето, уточнил он.

По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки "Посейдона".

Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО – Kanyon) – российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой.

По сути "Посейдон" является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий ядерного взрыва, отмечает агентство.

Длина "Посейдона" – 20 м, диаметр – 1,8 м, масса – 100 т.