России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны

Госсоветник Ильницкий: России нужна ментальная стратегия национальной безопасности

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".

Ильницкий отмечает, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальные государства. И в этой связи Россия является для deep state первоочередной целью для уничтожения.

Одним из основных методов уничтожения национальных государств автор называет ментальную войну. В частности, советник министра утверждает, что Советский Союз был уничтожен в результате ментальной войны, проводимой США.

"Исходя из уроков развала СССР и в контексте идущей СВО очевидно, что в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны. Ментальные стратегии основаны на использовании ценностных факторов, они для победы через созидание. Потому нам нужна не столько информационная, сколько ментальная стратегия национальной безопасности России", - подчеркивает Ильницкий.

Он выделяет три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании – бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном – когнитивные войны. Это поле сражение за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир.

Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.