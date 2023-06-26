THAAD как новый элемент ПРО США.

По определению Агентства по противоракетной обороне Министерства обороны США (Missile Defense Agency, MDA), комплекс зональной защиты на предельных высотах (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) обеспечивает систему противоракетной обороны (ПРО) ВС США «глобальной мобильной способностью быстрого развертывания для перехвата и уничтожения баллистических ракет внутри или [только] за пределами атмосферы во время их заключительной (терминальной) фазы полета». Он предназначен для защиты сил и сооружений США и их союзников/партнеров, а также гражданского населения и инфраструктуры на большой территории.

THAAD сконфигурирован для борьбы с баллистическими ракетами малой (БРМД) и средней дальности (БРСД) и сохраняет ограниченные возможности против баллистических ракет большой дальности (БРБД). Ракета-перехватчик не использует детонирующую боевую часть (БЧ), а уничтожает цель за счет кинетической энергии прямого удара (метод «hit-to-kill»).

Как у системы ПРО верхнего уровня, перехваты THAAD проводятся на больших высотах. Точные параметры производительности засекречены. Максимальная дальность поражения, обычно, оценивается примерно в 200 км. Максимальная высота перехвата составляет 150 км, минимальная, как полагают – около 40-50 км.

Считается, что высотный перехват имеет два основных преимущества: любая ядерная, биологическая или химическая полезная нагрузка, находящаяся на борту летящей БЧ, будет рассеяна. Это снизит ее смертоносность, когда нагрузка достигнет земли. Кроме того, если первый высотный перехват завершится неудачей, остается время для второй попытки перехвата средствами THAAD или другого комплекса ПРО.

Выгрузка ПУ THAAD из военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III. Гуам, март 2022 года.

В то время как планирование и закупки осуществляются под эгидой MDA, батареи THAAD эксплуатируются и обслуживаются силами ПВО армии США. Батареи THAAD через элемент управления интегрированы в более совершенную архитектуру ПРО. Для формирования многоуровневых возможностей перехвата они обмениваются данными слежения и наведения на цель с системой ПРО «Иджис» (Aegis) ВМС (которая, как и THAAD, является системой перехвата верхнего уровня) и армейской системой «Пэтриот» (Patriot) нижнего уровня. Взаимодействие осуществляется через центральную систему командования, контроля, боевого управления и коммуникаций ВС США (Command and Control, Battle Management, and Communications, C2BMC).

C2BMC отвечает за постоянное обнаружение целей, их отслеживание и наведение на цель, а также за распределение качественных данных управления огнем по всем элементам системы ПРО. Данные датчиков от всех частей ПРО и аэрокосмического наблюдения поступают в C2BMC, где они объединяются во всеобъемлющую картину угроз и используются для расчета оптимального реагирования различных элементов системы ПРО. Как описывают источники, каждая подсистема нацелена на разные участки траектории вражеской ракеты или даже на разные угрозы, а объединенная система разведки и связи гарантирует, что, при необходимости, будут задействованы одна или несколько подсистем перехвата.

Компоненты THAAD

Подразделение Lockheed Martin Missiles and Fire Control является основным подрядчиком программы THAAD, а также поставщиком противоракет. Основные компоненты THAAD включают в себя пусковую установку (ПУ), ракету-перехватчик (противоракету), РЛС, а также элемента управления огнем и связи. Стандартная конфигурация батареи состоит из шести ПУ с общим количеством готовых к запуску ракет 48, одного элемента управления и связи и одной РЛС. Тем не менее, батарея, одновременно, может управлять девятью ПУ.

Схема объединения элементов THAAD для обнаружения, идентификации и поражения приближающейся ракеты

Пусковые установки монтируются на тяжелые тактические грузовики повышенной проходимости (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, HEMTT) A2 производства Oshkosh Defense. Устанавливаемая на грузовике ПУ может перебрасываться на театр военных действий (ТВД) транспортным самолетом или кораблем. Внутри ТВД она транспортируется с помощью самолета C-130, по железной дороги или своим ходом по пересеченной местности. Возможности HEMTT позволяют преодолевать уклон 60% и брод глубиной до 1,2 м. Каждая ПУ несет восемь противоракет. После отстрела своих ракет ПУ пригодна для быстрой перезарядки в полевых условиях.

Lockheed Martin в октябре 2022 года объявила о поставке 700-й противоракеты THAAD американской системе ПРО. Предыдущий рубеж в 600 поставленных ракет был установлен в августе 2021 года. Противоракета имеет длину 6,2 м и стартовую массу 662 кг. Она состоит из одной твердотопливной разгонной ступени, кинетическую БЧ, заполненную жидким топливом. Утверждается, что противоракета развивает скорость в 8 Махов. При такой скорости она достигнет максимальной дальности перехвата менее, чем за 90 секунд, оставляя маневрирующей цели мало времени для уклонения.

Для наведения противоракеты на цель комплекс THAAD использует производимую Raytheon Integrated Defense Systems РЛС AN/TPY-2, которая предоставляет обновленные данные слежения до момента столкновения. РЛС с фазированной антенной решеткой X-диапазона высокого разрешения может различать полезную нагрузку ракет и другие объекты, например, обломки ракет. При развертывании в режиме терминала AN/TPY-2 способна взаимодействовать со всеми классами угроз, связанных с БР, и имеет дальность обнаружения и наведения 1000 км. Антенный блок радара длиной 12,8 м и весом 34 тонны имеет две задние оси. Они используются для буксирования при транспортировке и отсоединяются для работы.

РЛС Raytheon AN/TPY-2

В единый комплекс различные подсистемы батареи THAAD объединяет взвод управления огнем и связи. Подразделение планирует и выполняет решения по перехвату, а также обеспечивает интерфейс интеграции батареи THAAD с C2BMC и взаимодействие с внешними эшелонами боевого управления.

К дополнительным необходимым элементам батареи относятся вспомогательные грузовики «Хамви» (Humvee), автомобиль с основным силовым агрегатом, вырабатывающий 4160 вольт, электронное оборудование и блок обработки данных, а также охлаждающее устройство для поддержания рабочей температуры РЛС. Для обеспечения работы различные компоненты батареи соединяются между собой с помощью оптоволоконного кабеля. По словам военнослужащих армии США, непосредственно участвовавших в эксплуатации комплексов THAAD, формирование или перемещение подразделения – вопрос часов или даже дней.

THAAD на сегодняшний день

Концепция THAAD возникла в 1987 году, а первые испытательные стрельбы состоялись в апреле 1995 года. Изначально программа работала плохо. Первые две стрельбы, ни одна из которых не включала попытки перехвата, прошли успешно. Однако следующие шесть пусков – все из которых включали попытки перехвата – закончились неудачей.

Программа была реструктурирована, и испытательные стрельбы возобновились в августе 1999 года с успешным уничтожением боеголовки, отделившейся от ракеты-носителя за пределами атмосферы. Перехват произошел на высоте 147 км. С тех пор, как утверждается, THAAD продемонстрировал высокую степень эффективности и надежности. Все 16 тестовых перехватов, проведенных в период с 1999 по 2019 год, оказались успешными, как и многочисленные эксперименты по неперехвату и взаимодействию. Согласно оценке Исследовательской службы Конгресса, опубликованной в ноябре 2022 года, многие эксперты в настоящее время «считают THAAD самой передовой системой ПРО в мире».

Испытательная стрельба THAAD 01 в 2017 году. Противоракета поразила БРСД воздушного базирования

На протяжении последних двух десятилетий ПРО и Lockheed Martin работали над дальнейшим развитием возможностей системы, сетевых опций и надежности. Как сообщается, за период 2019-2022 годов достигнуты два крупных прорыва.

Так, в 2020 году ПРО США продемонстрировала прямую интеграцию системы «Пэтриот» в систему управления огнем THAAD. Во время первого эксперимента в феврале 2020 года THAAD успешно передала данные целеуказания, полученные с помощью РЛС AN/TPY-2, в систему вооружения «Пэтриот», которая смогла выработать решение для перехвата.

Повторные тесты состоялись 1 октября 2020 года. На этот раз подразделение «Пэтриот» успешно перехватило ракету-мишень. К 2022 году интеграция достигла более высокого уровня. 29 марта 2022 года комплекс THAAD произвел успешный пуск усовершенствованной ракеты PAC-3 MSE для перехвата тактической БР без поддержки огневого подразделения «Пэтриот». Это подтвердило концепцию возможного присоединения одной или нескольких ПУ «Пэтриот» к батарее THAAD.

Полная интеграция ПУ «Пэтриот» PAC-3 MSE в систему управления огнем батареи THAAD позволяет последней напрямую контролировать перехват ракет, летящих слишком низко для поражения средствами основной системы, и повышает шансы «Пэтриот» на успешный перехват. Предполагается, что поскольку РЛС AN/TPY-2 имеет значительно большую дальность действия, чем обычный радарный комплекс батарей «Пэтриот», эта новая возможность позволит эффективно применять ракеты «Пэтриот» на максимальной дальности их стрельбы. Это значительно повышает гибкость более мощной системы ПРО, позволяя рациональнее размещать ПУ противоракет, расширять защищаемую территорию, одновременно сохраняя более совершенные перехватчики THAAD для наиболее сложных целей.

Вторая крупная разработка – комплекс дистанционного управления огнем, представленный в 2019 году. Комплекс позволяет рассредоточить отдельные ПУ батареи THAAD на сотни километров друг от друга, а также от РЛС батареи и взвода управления огнем. Взаимодействие с РЛС батареи и взводом управления огнем осуществляется через переносную тактическую систему связи, которая развертывается вместе с отдельной ПУ.

ПУ THAAD и переносной тактический узел связи в форме шара (T2C2). Остров Рота, Марианские острова. Узел T2C2 служит портативным интегратором между централизованным блоком управления огнем и рассредоточенными ПУ THAAD.

Возможность рассредоточения создает более многоуровневую оборонительную архитектуру и увеличивает площадь, которую может защищать система. На сегодняшний день этот потенциал прошел испытания на Марианских островах и на Корейском полуострове, где тактические требования по противодействию ракетам потенциального противника считаются самыми высокими.

Доступность и перспективы

Постановка первой батареи THAAD на боевое дежурство состоялась в 2008 году. В настоящее время в эксплуатации находятся семь батарей, последняя из которых вошла в состав ПРО в 2016 году. Две из этих батарей развернуты за рубежом: одна – в Южной Корее, и одна – на Гуаме. Ранее проводились периодические, а иногда и длительные развертывания на территориях НАТО, Японии и нескольких стран Ближнего Востока.

Система также доступна для экспорта. Правительство США в 2017 году согласилось продать THAAD Саудовской Аравии. Официальный контракт для Lockheed Martin на поставку 44 ПУ и 360 противоракет Эр-Рияду был подписан в 2020 году с намеченной начальной датой поставки в 2023 году. По данным Инженерного корпуса армии США, первые четыре из нескольких запланированных оперативных площадок станут готовы к 2026 году, а остальные завершены к 2028 году. Общая стоимость приобретения для Саудовской Аравии оценивается в 15 млрд. долл. США.

Объединенные Арабские Эмираты стали первым иностранным оператором системы ПРО, подписав контракт на две батареи THAAD в 2011 году и отправив в США для обучения свои первые расчеты в 2015 году. ОАЭ также стали первой страной, осуществившей боевой перехват, использовав THAAD для уничтожения ракеты, запущенной хуситами 17 января 2022 года. В августе 2022 года Госдепартамент США объявил об одобрении продажи ОАЭ дополнительных 96 противоракет и вспомогательного оборудования.

Агентство по противоракетной обороне (MDA) в апреле 2022 года заключило с Lockheed Martin контракт на производство восьмой батареи, которая, как ожидается, поступит на вооружение в 2025 году. Помимо планов по созданию восьмой батареи, Lockheed Martin объявила, что продолжает внедрять постепенные усовершенствования в системе вооружения для повышения её способности противостоять текущим и возникающим угрозам. Министерство обороны продолжает финансировать эту инициативу и запросило в 2024 финансовом году 220 млн. долл. на дальнейшую разработку THAAD. Средства планируется направить на повышение надежности и готовности обновлений системы, а также улучшения способности противостоять возникающим угрозам по всему текущему целевому спектру.

Дополнительные 47,6 млн. долл. запрашиваются для тестирования THAAD в рамках комплексного генерального плана испытаний MDA. Планирование включает в себя летные и наземные испытания, а также участие в военных играх и учениях. Ожидается, что в 2024 финансовом году эксплуатация и техническое обслуживание батарей THAAD обойдутся дополнительно в 89,3 млн. долл. США.

Помимо названных усовершенствований базовой системы, Lockheed Martin в течение последних нескольких лет предлагала разработку варианта с увеличенной дальностью стрельбы (THAAD-ER), предназначенного для противодействия гиперзвуковым планирующим блокам. Для увеличения дальности потребуется двухступенчатая ракета-перехватчик и модернизация ПУ. Компания-производитель предположила, что первоначальная работоспособность может быть достигнута в течение четырех лет после начала проекта. На сегодняшний день MDA не согласилось финансировать разработку варианта ER.

По материалам ресурса euro-sd.com