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Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля

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Источник изображения: Фото: Benjamin Netanyahu

Нетаньяху: Израиль видит уже у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у израильских границ. Об этом он сказал 22 июня в интервью газете The Jerusalem Post.

«Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину. Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — ответил Нетаньяху на вопрос о позиции израильского правительства в отношении ситуации вокруг Украины.

Также он указал, что Израиль обеспокоен, что системы вооружений, которые будут переданы Украине, могут оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива. По его словам, это уже произошло с западными противотанковыми вооружениями, которые обнаружены у границы Израиля.

Ранее, 20 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул власти Израиля в «нейтралитете» по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать Киеву более расширенную помощь.

Накануне минобороны Израиля опровергло сообщения ряда СМИ о передаче Киеву танков «Меркава».

До этого,10 апреля, Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о поставках оружия Украине, однако оказывает ей гуманитарную помощь.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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