Киев заключил сделку с США о России, пишет infoBRICS. Министр иностранных дел Украины заявил, что стране будет недостаточно оружия, сколько бы его ни дали. Однако, считает автор, Киев получает его ровно столько, сколько необходимо для выполнения сделки между ним и США.

Лукас Лейрос

Украина не будет удовлетворена никаким количеством западного оружия до тех пор, пока не будет достигнута победа над Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19 июня в интервью украинскому телевидению.

По его мнению, количество оружия и боеприпасов, которые США и страны НАТО поставляют Украине, на данный момент нельзя считать достаточным. Чтобы так сказать, должна быть достигнута победа над русскими на поле боя. Кулеба утверждает, что в случае поражения Украины это будет означать, что страна не получила достаточного количества оружия.

Он также прокомментировал текущие потребности украинских вооруженных сил в конфликте. Учитывая контекст контрнаступления и эскалации насилия, он предупредил, что больше всего войскам нужны артиллерийские снаряды и бронетехника. Кулеба сказал, что украинские бойцы получают такие поставки ежедневно, но подчеркнул, что регулярные поставки должны продолжаться, чтобы контрнаступление было успешным.

"Когда мы победим, я скажу: "Оружия было достаточно". Но до этого ничего не будет достаточно, сколько бы они ни посылали, потому что, если нет победы, значит, помощи было недостаточно (...) Это [артиллерийские снаряды и бронетехника] именно то, что сейчас нужно нашим силам для контрнаступления, и они получают эти припасы каждый день”, — сказал он журналистам во время интервью.

Кулеба возлагает на США и Запад своего рода обязательство вооружать Украину. На самом деле, он, похоже, не осознает, что, делая это, практически признает, что его страна находится в конфликте только по прямому приказу Запада, показывая, что у Киева нет суверенитета. Без этих отношений полного подчинения Западу Киев никогда не смог бы требовать поставок оружия от своих партнеров, поскольку, будучи суверенным государством, был бы обязан самостоятельно покрывать расходы на оборону, не завися от других стран.

Кулеба, похоже, предполагает то, что уже известно всем аналитикам: Украина не выбирала участие в этом конфликте суверенным образом, но подчинялась командам, навязанным НАТО, и теперь требует оружия, чтобы продолжать выполнять приказания. Проблема в том, что министр ошибается, рассматривая победу Украины как реальную цель боевых действий, поскольку, как признал украинский министр обороны Алексей Резников, условием, поставленным Западом для отправки оружия, было "убить как можно больше русских", а не победить Москву -— что абсолютно невозможно для Украины.

В том же смысле, с военной точки зрения, Кулеба также крайне некорректен, поскольку в исследованиях вооруженного конфликта нет прямой корреляции между количеством оружия и шансами на победу. Каждый конфликт представляет собой сложный сценарий, в котором несколько факторов одновременно влияют на шансы на победу. Количество оружия действительно является одним из этих факторов, но есть и несколько других, таких как численность войск, география поля боя, боевой опыт, спецназ, военные технологии, логистика, моральный дух войск и способность восполнять потери — в дополнение, конечно, к качеству и функциональности оружия.

В то время как Украина, похоже, располагает "бесконечным источником" оружия от своих западных спонсоров, совершенно очевидно, что российская сторона имеет превосходство по всем остальным факторам. Используя лишь небольшую часть своей военной силы на поле боя, Москва одерживает победу медленно и постепенно, но также безопасно и с низкими потерями человеческих и материальных ресурсов. Для Украины любая возможность изменить сценарий уже утрачена, что, похоже, стало ясно после провала так называемого контрнаступления.

Очевидно, западные спонсоры знают об этом. Единственная причина, по которой они все еще отправляют оружие, заключается их вере в то, что все еще есть шанс, что Киев будет продолжать убивать россиян в течение некоторого времени. НАТО ожидает не победы Украины, а лишь усилий со стороны доверенных лиц, направленных на истощение сил и нанесение ущерба великому геополитическому врагу Запада. Как только украинские силы окажутся неспособными продолжать убивать русских, западное оружие начнут направлять другим ставленникам в Евразии, которые могут это делать — по сегодняшним прогнозам, это Грузия, Молдавия, Арцах и Косово.

Когда этот сценарий полной нейтрализации Украины будет реализован, Кулеба скажет, что западного оружия было недостаточно. Но это неправда. Киев получает достаточно оружия для своей истинной цели в конфликте, который заключается в том, чтобы убивать русских, а не побеждать. Украинские власти скрывают эту правду от своего народа. Но они сознательно заключили сделку со своими спонсорами о ведении конфликта, в котором невозможно победить.