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Известия.ru

Испытания подтвердили готовность «Посейдонов» к работе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Реакторы «Посейдонов» прошли испытания, подтверждена их готовность к работе

Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, их безопасность и готовность к работе подтвердили. Об этом 23 июня сообщил источник агентства «РИА Новости» в военно-промышленном комплекс.

«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сообщил источник агентства в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.

Накануне главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в текущем году.

9 марта в Пентагоне обсудили боеспособность российской межконтинентальной ракеты «Сармат». Глава североамериканского командования воздушной обороны Ван Херк также отметил подлодку «Белгород» с торпедами «Посейдон» и российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования, которые могут нести угрозу американскому континенту.

Военный историк Дмитрий Болтенков 20 февраля рассказал «Известиям» о субмаринах для подводных БПЛА «Посейдон». По его словам, подлодки «Хабаровск» и «Белгород» являются уникальными. Считается, что «Белгород» будет испытательным стендом, а вот уже «Хабаровск» штатным носителем стратегических беспилотников.

Обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта 19 января написал, что решение президента России Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон», которые смогут вызывать цунами, сильно повлияет на НАТО.

16 января главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям» о технических характеристиках «Посейдона». Он объяснил, что автономный необитаемый подводный аппарат предназначен для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Предназначен «Посейдон» для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны, указал эксперт. Кроме того, глубина, на которой осуществляется скорость, исключает возможность перехвата существующими средствами поражения противника.

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