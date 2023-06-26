США заявили, что Киев не готов к НАТО. Но не примут его по другой причине

США меньше всех согласны на принятие в НАТО Киева, который еще не доказал свою пригодность, пишет Economist. Но истинная причина в другом, считает автор: в этом случае возникнет угроза мировой войны, особенно если учесть решение России развернуть в Белоруссии ядерное оружие.

Америка не очень-то хочет, чтобы эта страна вступала в альянс – пока.

Президент Джо Байден в этом месяце довольно резко и откровенно рассказал о шансах Украины на вступление в НАТО. "Я не собираюсь облегчать этот процесс", — заявил он. Несмотря на вооруженную борьбу с Россией, эта страна пока не доказала свою пригодность. "Отвечает ли она всем тем стандартам, которым соответствуют страны НАТО? – спросил он. – Вступление в альянс не является автоматическим".

Таким образом, Америка оказалась в необычном для себя одиночестве в трансатлантическом альянсе, который сама создала и которым долгое время руководит. Она стала незаменимой сторонницей и помощницей Украины в ее вооруженном конфликте с Россией, поскольку на ее долю приходится львиная доля поставляемой Киеву военной помощи. Но сейчас США меньше всех среди союзников согласны на принятие Украины в Североатлантический альянс.

В преддверии саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, ее члены полны решимости сохранить свое единство. Они постараются договориться по двум параллельным и очень важным вопросам. Первое – это прийти к лингвистическому компромиссу, подав сигнал о том, что Украина приближается к членству в НАТО, но одновременно не давая никаких обещаний о скором вступлении. Второе – это многочисленные двусторонние и многосторонние обязательства в сфере безопасности, относящиеся к обещаниям поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Такое обещание не дотягивает до коллективной обороны, о которой говорится в статье 5 натовского договора. Она гласит, что нападение на одного союзника считается нападением на всех. Цель обещаний и обязательств другая: сделать так, чтобы Украина сама могла себя защитить, как сейчас, так и в будущем.

Западу трудно ликвидировать последствия своих прежних провалов, в Будапеште в 1994 году и в Бухаресте в 2008. В Будапеште Америка, Британия и Россия в своем меморандуме дали Украине "гарантии безопасности", потому что она согласилась убрать со своей территории советское ядерное оружие. Но получилось так, что слово свое они не сдержали.

В 2008 году Америка выступала за расширение НАТО и настаивала на предоставлении Украине плана действий по подготовке к членству, который является прелюдией к вступлению. Франция и Германия воспротивились, не желая настраивать против себя Россию. Альянс неуклюже пообещал, что Украина и Грузия "станут членами НАТО", но ничего не сделал, чтобы выполнить свое обещание. Сегодня многое изменилось. Франция хочет, чтобы у Киева был "ясный путь к вступлению", а Америка не желает брать на себя твердые обязательства (Германия всегда была против, в 2008 году спрятавшись за Францией, а сейчас за Америкой).

Откуда такие перемены? Как говорит бывший американский представитель в НАТО Иво Даалдер (Ivo Daalder), раньше мысль о войне между НАТО и Россией казалась нелепой, а сегодня уже нет. Если статья 5 хоть что-то значит, то принятие Украины в альянс будет равноценно натовскому обещанию воевать на ее стороне. Байден старается этого избежать, опасаясь ядерной эскалации и даже третьей мировой войны. Это обоснованные опасения, особенно если учесть угрозы России и ее решение развернуть в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Неудача в Бухаресте разозлила Владимира Путина, но стремившиеся попасть в НАТО страны никакой безопасности не получили. Это создало условия для введения российских войск в Грузию в 2008 году, а также на Украину в 2014 и 2022 годах. Сегодня, отмечает другой экс-представитель США в НАТО Курт Волкер (Kurt Volker), "серые зоны превратились в зеленый свет" для российской агрессии. Французы придерживаются мнения, что Запад не может в очередной раз нарушить свои обещания о безопасности. Америка же считает, что она не должна давать обещания, которые не собирается выполнять. С учетом того, что кампания по переизбранию Байдена уже началась и что Китай вызывает у США наибольшую обеспокоенность, американский президент может отказаться от более серьезных обязательств перед Европой. Но он не может отказать Украине на том основании, что она находится в состоянии вооруженного конфликта. В этом случае Россия получит право вето на ее вступление, и у нее появится веский стимул продолжать боевые действия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает компромиссное решение: позволить Украине перескочить через несколько этапов, как это сделала Финляндия, став в апреле членом альянса. Если отменить план подготовки к членству, у Украины появится ощущение движения вперед, но при этом она не получит никаких обещаний скорейшего вступления. По словам американских официальных лиц, США не против такой идеи, несмотря на жесткие высказывания Байдена.

Другие хотят, чтобы НАТО пошла еще дальше. Предшественник Столтенберга Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс должен подать Украине сигнал о возможности принять ее в следующем году на саммите в Вашингтоне, когда будет отмечаться 75-я годовщина НАТО. Волкер полагает, что, если ускорить вступление Украины, "этот конфликт станет короче, а следующий будет предотвращен", потому что Россия осознает невозможность одержать победу.

Руководство Белого дома считает, что все это – мелочные придирки и суета по пустякам. Оно отмечает, что на практике ни один союзник не настаивает на вступлении Украины, пока она находится в состоянии вооруженного конфликта. Поэтому лучше сосредоточиться на том, как помочь Украине самой себя защитить. Это будет не альтернатива членству, а шаг к вступлению. Постоянная помощь становится острой необходимостью еще и в связи с тем, что успехов в украинском контрнаступлении пока мало. Похоже, Россия решила вести долгие боевые действия. Возможно, Путин ждет 2025 года, надеясь на возвращение в Белый дом Дональда Трампа или какого-нибудь его сторонника из числа республиканцев, который прекратит помощь Украине.

В предстоящие годы Запад будет предлагать Украине одно и то же: оружие, разведывательные данные, обучение, деньги и так далее. Новые обещания он будет давать в двустороннем порядке и коллективно. Может, это будет делать G7, но скорее всего, квартет в составе США, Британии, Франции и Германии. Но не НАТО. Некоторые европейские руководители говорят, что разными аспектами помощи будут заниматься разные страны в соответствии со своими возможностями и готовностью рисковать. Это может быть укрепление украинской обороны в небе или на море, включая отправку на Украину инструкторов для обучения войск. Такие обязательства могут быть подписаны еще до саммита в Вильнюсе.

Подбор слов и формулировок имеет большое значение. Украина по понятным причинам отвергает новые заверения в поддержке. Ей нужны "гарантии" или многолетняя помощь, чтобы украинская армия могла защитить свою страну, как это изложено в предложении Расмуссена и руководителя офиса президента Зеленского Андрея Ермака под названием "Киевский договор о безопасности". В этом предложении говорится, что гаранты "используют все элементы своей национальной и коллективности мощи", чтобы дать отпор любому нападению на Украину. Таким образом, появляется возможность более прямого вмешательства друзей Киева, чем это было раньше.

Именно по этой причине американцам не нравятся "гарантии". Эрик Чарамелла (Eric Ciaramella), работавший в Белом доме при демократической и республиканской администрациях, предлагает более нейтральные слова типа "договоренностей" и "обязательств". Об этом он написал недавно в своем докладе для американского Фонда Карнеги за международный мир. Его план из пяти пунктов предполагает, что "Киевский договор о безопасности" будет более обязательным для исполнения, не в последнюю очередь за счет "сильной политической и правовой кодификации", чтобы Трамп не смог ничего отменить. План предусматривает предсказуемые военные поставки, механизм переговоров и обмена данными, а также связь со вступлением Украины в ЕС и с послевоенной реконструкцией.

Есть опасения, что масштабные международные обязательства дадут президенту-республиканцу возможность отказаться от политики Байдена, как это сделал Трамп с Совместным всеобъемлющим планом действий Барака Обамы, который предусматривал ограничение ядерной программы Ирана. Многое будет зависеть от того, закрепит ли Конгресс данные за много лет обещания законодательно, чтобы дать отпор не только изоляционизму под лозунгом "Америка прежде всего", но и чудачествам Конгресса с ежегодными ассигнованиями.

Опыт Израиля показывает, что Америка способна на устойчивую и многолетнюю поддержку других стран, когда этого хотят сменяющие друг друга администрации. Но для Украины этот пример не очень подходит. Израиль – самая сильная военная держава на Ближнем Востоке и единственная страна региона, обладающая ядерным оружием. Украине противостоит намного более сильный и богатый противник, обладающий самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Сказать Украине, чтобы она сама о себе заботилась, значит подтолкнуть ее к созданию или приобретению ядерного оружия. Да и усиление украинской армии до такой степени, чтобы она могла сдерживать Россию, будет очень дорого стоить. Америка дает Израилю по 3,8 миллиарда долларов в год. Украине она выделяет десятки миллиардов.

Обещая помогать Украине "столько, сколько потребуется", Запад слабо понимает, как и когда закончится этот вооруженный конфликт. Кое-кто надеется, что вслед за успехами Украины на поле боя в дело вступит дипломатия. Но намного более вероятен одновременный процесс боевых действий и переговоров. Мирных миссий становится все больше. В последнее время посланники из Бразилии, Китая и африканских стран занимаются челночной дипломатией, посещая Москву и Киев. Украина заявляет, что переговоры могут начаться только после того, как российские войска полностью уйдут с ее территории, в том числе, из Крыма, присоединенного к России в 2014 году. Россия в ответ говорит, что Украина сначала должна признать "новые реалии", ведь Москва сегодня контролирует почти пятую часть украинской территории.

Миротворцы будут к месту

Одно время Америка отмахивалась от посторонних и от их призывов немедленно прекратить огонь. Сейчас она, взвесив все обстоятельства, полагает, что их вмешательство усилит Украину и приведет к изоляции России. Дело в том, что очень многие привержены Уставу ООН, который запрещает применение силы с целью захвата территории другого государства. Скоро может состояться международный "саммит мира". Не исключено, что он пройдет в Париже. Европейские руководители надеются, что Россию туда не пустят, а вот страны Глобального Юга, такие как Бразилия, Китай и Индия, примут в нем участие. Американский госсекретарь Энтони Блинкен отмечает, что во время своего последнего визита в Пекин он много говорил о конфликте на Украине с председателем Си Цзиньпином, подчеркивая позитивную роль, которую может сыграть Китай в его прекращении.

Но все это разговоры. А что касается вооруженной борьбы, то Украина считает, что лучшая гарантия мира для нее – это военная победа, которая вынудит Россию вывести свои войска, а в идеальном варианте лишит Путина власти. Но поддерживает ли эти цели Америка, зная о том, что неудача может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия? Сейчас эти разногласия незаметны, потому что Украине далеко до убедительной победы. Но она может скоро узнать то, что Израилю известно уже давно: Америка может быть как союзником, так и препятствием, особенно когда у нее другие интересы.

В конечном итоге обещание Запада помогать Украине "столько, сколько потребуется" может означать не более, чем "столько, сколько потребуется, пока это не ведет к ядерной эскалации", или "до тех пор, пока не будет разумного дипломатического решения". Если и когда боевые действия прекратятся, Америка может пересмотреть свою точку зрения на принятие Украины в НАТО. Украина может добиться большего, чем от нее ожидают, но не получит того, что хочет. В такой ситуации может случиться то, что произошло с Западной Германией, когда она в 1955 году вступила в НАТО. Статья 5 будет распространяться только на подконтрольные украинским властям территории. В этом случае Украина по сути дела откажется от силового возврата утраченных земель. Членство в альянсе поможет ликвидировать пробел между требованиями Украины и тем, чего она может добиться в бою, или что Запад готов финансировать. Кое-кто думает, что Украина становится очень сильной, и поэтому безопаснее включить ее в состав НАТО, чем держать на удалении. В конечном итоге членство может стать оптимальной возможностью закрепить перемирие и избежать возобновления конфликта. Несмотря на всю свою агрессивность, Путин никогда не нападал на члена НАТО.