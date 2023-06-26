Большой десантный корабль "Александр Шабалин" приступит к ходовым испытаниям в июле

После испытаний корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота, уточнил источник в оборонно-промышленном комплексе

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Александр Шабалин" проекта 775, проходящий ремонт и модернизацию на Кронштадтском морском заводе, в июле приступит к ходовым испытаниям, чтобы вернуться в боевой состав Балтийского флота в октябре текущего года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Согласно утвержденному графику, БДК "Шабалин" в июле выйдет на швартовные, а потом и ходовые испытания. Затем корабль будет предъявлен государственной комиссии для передачи в боевой состав Балтийского флота", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

По его данным, передача десантного корабля проекта 775 "Александр Шабалин" в боевой состав Балтийского флота должна состояться в октябре-ноябре текущего года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сейчас в составе ВМФ России 15 кораблей проекта 775.

БДК "Александр Шабалин" был построен на судоверфи в Гданьске (Польша) и спущен на воду в 1985 году, 14 января 1986 года на корабле поднят военно-морской флаг СССР, он получил наименование БДК-60 и вошел в состав Балтийского флота. В 1986 году ему присвоено имя "Александр Шабалин" в честь дважды Героя Советского Союза - контр-адмирала Александра Шабалина.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.