Система контроля за воздушным пространством ЦКБА вводится в радиотехнические комплексы

После успешных испытаний потенциальные заказчики приступили к опытной эксплуатации системы, рассказали в холдинге "Высокоточные комплексы"

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Разработчик в интересах потенциальных заказчиков интегрировал новейшую систему контроля за воздушным пространством (СКВП), разработанную Центральным конструкторским бюро аппаратостроения, в существующие радиотехнические комплексы, которые предотвращают проникновение несанкционированных объектов. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Как отметили в холдинге, потенциальные заказчики уже начали опытную эксплуатацию системы после ее успешных испытаний.

"В интересах этих потенциальных потребителей также были проведены мероприятия технического характера по сопряжению СКВП с другими действующими на сегодня радиотехническими и информационными системами, работающими в целях недопущения несанкционированного проникновения в воздушное пространство вблизи объектов критической инфраструктуры, местах проведения публичных мероприятий и тому подобных местах ограниченного доступа", - отметили там.

Система впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24 штук.

Масса одного изделия составляет 100 кг, зона обзора по азимуту - плюс-минус 45 градусов, зона обзора по углу места - от -5 до 45 градусов. Одна РЛС имеет радиус действия от 400 м до 80 км. Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора системы, а типы объектов помечаются специальными иконками.

Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 км, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 км, а малоразмерных дронов - 7 км. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 м/с.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.