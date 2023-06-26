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РИА Новости

Реакторные установки "Посейдонов" прошли испытания, сообщил источник

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Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Реакторы "Посейдонов" прошли испытания, подтверждена их готовность к работе

КРОНШТАДТ, 23 июн — РИА Новости. Реакторные установки "Посейдонов" прошли стендовые испытания, подтвердившие их безопасность и готовность к работе, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами для поражения широкого спектра целей, в том числе авианосных группировок, береговых укреплений и инфраструктуры.

"Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению", — сказал собеседник агентства.

При этом первые морские испытания самих дронов запланированы на это лето, уточнил он.

Носителями "Посейдонов" стали экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ "Хабаровск", строящаяся на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

По данным из открытых источников, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути это ядерная торпеда, которая способна в том числе вызвать цунами при ее использовании у берега противника.

Длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.

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Севмаш
Персоны
Путин Владимир
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