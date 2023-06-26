Дания попросила США помочь ей с обучением украинских летчиков применению F-16

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер напомнил, что Дания и Нидерланды возглавляют европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков для применения F-16

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Власти Дании запросили у США поддержку подготовки украинских летчиков применению американских истребителей F-16. Об этом сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы получили запрос от Дании об оказании помощи в проведении подготовки [украинских летчиков к полетам на] F-16, что было ожидаемо. В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения", - сказал он.

Райдер напомнил, что Дания и Нидерланды возглавляют европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков для применения F-16. "Мы рассчитываем, что до конца года, очевидно, где-то в Европе начнется подготовка [украинских летчиков к полетам на] F-16. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать со своими союзниками в вопросе проведения этой подготовки", - добавил он.

Генерала попросили подробнее рассказать о запросе Дании. "Поскольку речь идет об американских самолетах, то, в соответствии со стандартами, запрос третьей стороны - это административное требование с точки зрения использования своих возможностей для проведения такого рода подготовки", - заключил пресс-секретарь.

В среду газета Politico сообщила, что страны Запада рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию F-16 в Румынии. Издание уточнило, что созданная западными странами группа, которая занимается координацией действий при поставках оружия Киеву, работает над составлением контракта, предусматривающего обучение украинских летчиков на территории Румынии. По свидетельству Politico, вести эту подготовку Вооруженных сил Украины будет, вероятно, Lockheed Martin, одна из крупнейших корпораций американского военно-промышленного комплекса, которая производит самолеты F-16.

Президент США Джо Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Украине F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что РФ учтет это в своих планах. Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал посол, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта.