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ЦАМТО

Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова

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Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова - филиале ПАО Туполев. Архивное фото
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова - филиале ПАО Туполев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : ПАО "Туполев

ЦАМТО, 22 июня. Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова – одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности Российской Федерации – основан в 1932 году.

В настоящее время завод является филиалом ПАО "Туполев" и входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" государственной корпорации "Ростех". Основная продукция – военные и гражданские самолеты, а также товары народного потребления. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиационной техники общим числом более 20 тыс. единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

В настоящее время Казанский авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Стратегический ракетоносец Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В январе 2022 года модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М начал программу летных испытаний.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Ту-214 может перевозить до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами, его отличает высокое аэродинамическое качество, современные аэродинамическая компоновка и пилотажно-навигационный комплекс, высокие летно-технические характеристики. Ту-214 отвечает международным требованиям по шуму и эмиссии вредных веществ в атмосферу.

На предприятии трудится порядка 8,5 тыс. человек. В связи с наращиванием производства авиационной техники реализуется программа по привлечению квалифицированного персонала на производство, а также мероприятия по профориентации студентов и школьников. В частности, в мае 2023 года состоялось подписание договора о создании базовой кафедры "Самолетостроение" между Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н.Туполева и ПАО "Туполев". Студентов будут готовить по профильным специальностям: "Авиастроение", "Самолето- и вертолетостроение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
Персоны
Путин Владимир
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