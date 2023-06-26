Войти
ТАСС

Моди подтвердил присоединение Индии к инициированным США соглашениям по космосу

472
0
0
Основная ступень ракеты NASA Space Launch System, которая будет использоваться для миссии Artemis
Основная ступень ракеты NASA Space Launch System, которая будет использоваться для миссии Artemis.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Премьер-министр республики отметил, что Нью-Дели и Вашингтон сделали большой шаг вперед в космическом сотрудничестве

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что его страна присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.

"Мы согласились присоединиться к "Соглашениям Артемиды". Мы сделали большой шаг вперед в нашем космическом сотрудничестве", - сказал глава индийского правительства в четверг на совместной пресс-конференции в Белом доме по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Ранее представитель американской администрации сообщил, что Индия присоединится к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

Эти соглашения были заключены по инициативе США с космическими ведомствами некоторых стран Запада в 2020 году, затем к ним присоединились еще несколько стран. Они имеют рекомендательный характер и предусматривают сотрудничество в области гражданского исследования космического пространства, в том числе Луны, Марса и других небесных тел Солнечной системы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
13.07.2022
Cмог ли бы российский «Орел» вместе с «Желтым соколом» преодолеть силу сопротивления санкционоой атмосферы бюрократического запада
26.01.2022
«Марс - это не мертвая планета»: прыгающие валуны рассказали о частых марсотрясениях
26.12.2019
Le Monde (Франция): многостороннее сотрудничество на Луне не лучше, чем на Земле
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
12.04.2012
Как не упасть с Луны
10.04.2012
Вплоть до базы на Луне
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:44
  • 7
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 51964
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США