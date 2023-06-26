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ТАСС

Участники конференции по восстановлению Украины пообещали выделить Киеву €60 млрд

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли подчеркнул, что предсказуемый уровень иностранной поддержки в среднесрочном периоде позволит Украине обеспечивать макроэкономическую стабильность

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Участники завершившейся в четверг в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины пообещали в ближайшие годы выделить Киеву €60 млрд. Об этом объявил на заключительной пленарной сессии мероприятия глава британского МИД Джеймс Клеверли.

"Мы не рассчитывали на то, что это будет донорская конференция, однако сегодня на этой конференции было объявлено о выделении в общей сложности €60 млрд на оказание поддержки Украине [в восстановлении страны]. В особенности я хочу отметить заявление ЕС о выделении из бюджета ЕС дополнительные €50 млрд, чтобы поддержать Украину в ближайшие три года, а также предоставляемые Всемирным банком гарантии на $3 млрд в течение того же периода", - сказал Клеверли, подчеркнув, что предсказуемый уровень иностранной поддержки в среднесрочном периоде позволит Украине обеспечивать макроэкономическую стабильность.

Клеверли добавил, что помочь Украине готов и бизнес. По его словам, уже более 500 компаний из 42 стран мира, включая Google, Siemens, Uber и другие взяли на себя обязательства оказывать поддержку Украине.

Во вторник Еврокомиссия анонсировала новую программу помощи Киеву до 2027 года. Чтобы собрать эти €50 млрд, Еврокомиссия обратилась к странам ЕС за дополнительными взносами в бюджет сообщества, в котором нет средств, чтобы выделить новую программу поддержки Киеву, не урезая программы для самих государств ЕС. 

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