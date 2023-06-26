Братья навек, но табачок врозь

«Безграничная дружба» Москвы и Пекина выглядит все более удивительно

Отечественные верующие в великую дружбу России и Китая по степени отрыва от реальности все больше напоминают своих идейных антиподов – «свидетелей секты Святого Запада». Жизнь между тем догматы обеих этих квазирелигий неуклонно опровергает.

ВИЗИТ САМОГО СИ

Мартовский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал, что реакция на встречи лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики как в у нас в стране, так и за ее пределами носит все более сюрреалистический характер.

Такие встречи проходят ежегодно с середины 1990-х, со времен Бориса Ельцина и Цзян Цзэминя. При этом обе стороны постоянно официально утверждают, что отношения РФ и КНР не носят характера военного союза. В очередной раз это было подтверждено в совместном заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина от 21 марта 2023 года.

Тем не менее от каждой встречи постоянно ожидается что-то эпохальное и переломное (в России – с восторгом, на Западе – с паникой). По поводу мартовского визита особенно подчеркивалось, что это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР. Этот очевидный символизм затмил все остальное.

Между тем ни одна из российско-китайских встреч на высшем уровне так и не принесла ничего эпохального и переломного. Не стала исключением и мартовская. Но об этом никто никогда не вспоминает.

Российско-китайские отношения являются в первую очередь политико-пропагандистским феноменом. Обеим сторонам выгодна риторика «беспрецедентно хороших отношений» и имитация потенциальной возможности создания союза. Такая информационная политика оказывается весьма эффективной, поскольку политики и журналисты во всем мире все больше напоминают аквариумных рыбок – в смысле полного отсутствия долговременной памяти и хотя бы минимальной способности к анализу.

Как неоднократно говорилось ранее, важнейшим фактором сближения России и Китая является давление Запада на обе эти страны. При том, что на Западе как раз и имеет место перманентная истерика по поводу сближения России и Китая.

Неадекватность западных политических элит становится все более опасной для всего мира, включая и сам Запад. Ожидать изменения данной тенденции нет ни малейших оснований – она будет лишь еще более усугубляться.

Об этом, в частности, свидетельствует уникальное по идиотизму решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. Причем, видимо, главной целью этого решения был именно срыв визита Си Цзиньпина в Москву. То есть на Западе всерьез допускали, что данное решение может иметь для Пекина хоть какое-то значение.

КИТАЙСКИЙ МИРНЫЙ ПЛАН

Как известно, 24 февраля нынешнего года была обнародована «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса». В первом пункте этого документа, в частности, говорится: «Должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены».

В связи с этим необходимо еще раз напомнить, что Китай никогда не признавал присоединение к России даже Крыма, не говоря уже о четырех новых регионах. Соответственно, выполнение первого пункта китайской «Позиции» однозначно требует от Москвы сдать все эти территории обратно Киеву.

В ходе визита Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин заявил: «Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве». Тут обращает на себя внимание дипломатическая осторожность формулировок. «Многие из положений» – то есть далеко не все, «могут быть взяты за основу для мирного урегулирования». А могут и не быть взяты даже и за основу.

Что касается готовности к выполнению китайского плана Запада и Киева, такая готовность заведомо относится к области фантастики. Хотя указанный первый пункт китайского плана был бы очень выгоден Западу и Украине. Но на Западе вполне ожидаемо возобладал тупой догматизм: все, что предложено Китаем и/или Россией, отвергается автоматически, независимо от содержания.

Кроме того, Запад вложил слишком много денег в достижение Украиной военной победы и в марте еще ожидал этой победы от украинского наступления.

Таким образом, Путин отверг явно неприемлемый для России китайский план, изящно переложив вину за это на Запад и Украину.

И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

В апреле Москву посетил новый министр обороны КНР Ли Шанфу. Что вызвало как в России, так и на Западе истерику (разную по тональности, естественно) ненамного меньшую, чем визит Си Цзиньпина месяцем раньше. В ходе визита на встрече с президентом Путиным китайский министр сказал следующее: «У нас очень крепкие отношения, они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне». Иначе говоря, министр Ли сразу подчеркнул, что в отношениях двух стран ничего не меняется – они не являются военным союзом и не направлены против третьей стороны.

Разумеется, можно предположить, что в ходе визита Ли Шанфу достигнуты некие договоренности, закрытые от общественности. Но это предположение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Официально обнародованный результат визита совершенно не соответствует широковещательным декларациям: меморандум о взаимопонимании между двумя военными академиями и договоренность об обучении китайских офицеров в российской Академии Генштаба. Для офицеров НОАК сейчас особый интерес представляет изучение опыта украинской кампании. Вполне естественно, что одним из лучших способов ознакомления с этим опытом является учеба в Военной академии Генштаба ВС РФ.

Одновременно с визитом Ли Шанфу в Москву глава Министерства иностранных дел КНР Цинь Ган заявил: «Китай не будет передавать оружие сторонам конфликта и в соответствии с нормами и законами будет регулировать экспорт товаров двойного назначения».

Высказывание по поводу товаров двойного назначения следует истолковать так, что Китай готов продавать их обеим сторонам, если это будет ему коммерчески выгодно и не поставит китайские компании под угрозу вторичных санкций Запада. Сейчас небо над Украиной набито беспилотниками, не менее 90% которых – китайского производства (они формально являются разведывательными и не несут оружия). С обеих сторон. Это и есть товары двойного назначения. Почему-то вспоминается, как в 1980-е годы Китай продавал оружие в неограниченных количествах воевавшим между собой Ирану и Ираку («Битва за баррель», «НВО», 28.05.21).

Затем специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин сказал: «Китай, я еще раз подчеркну, – это не зачинщик и не участник украинского кризиса и никогда не предоставлял военное оружие ни одной из сторон украинского конфликта».

Интересно, что перед поездкой Ли Шанфу в Москву состоялись крупномасштабные внезапные учения Тихоокеанского флота РФ, в ходе которых этот флот был задействован практически полностью. НОАК никакого участия в этих учениях не принимала.

Нет сомнений, что проведением этих учений Москва послала сигнал Вашингтону и Токио о том, что отнюдь не все ВС РФ задействованы на Украине и что Россия готова оборонять Дальний Восток. Но вполне вероятно, что эти учения были еще и сигналом Пекину: «Без вас обойдемся!» Ибо бесконечный китайский нейтралитет Москву, видимо, слегка напрягает. А может, и не слегка.

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

В начале февраля нынешнего года член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, бывший министр иностранных дел КНР Ван И в Мюнхене встретился с министром иностранных дел этой страны Дмитрием Кулебой и сказал, что «Китай и Украина являются стратегическими партнерами, между народами двух стран существуют долгосрочные дружественные обмены».

А в ходе своего основного выступления на Мюнхенской конференции Ван И заявил: «Поскольку все стороны подчеркнули необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности по вопросу Украины, этого принципа следует придерживаться и по тайваньскому вопросу». Иначе говоря, Китай приравнял себя к Украине – а Тайвань соответственно к новым регионам в составе России, включая Крым («Подножка с Востока, спасение с Запада», «НВО», 10.03.23).

В начале апреля (то есть уже после «исторического визита» Си Цзиньпина в Москву) посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью газете New York Times прямо заявил, что все слова о «безграничной дружбе» между РФ и КНР являются не более чем риторикой. Пекин не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, не признает Крым российским, не признает легитимность референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года. Пекин не намерен оказывать Москве военную помощь, а «тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе».

В последующем представители МИД КНР лишь подтвердили слова посла, заявив, что не имеет смысла дискутировать о «безграничности дружбы» («Бермудский треугольник» Москвы», «НВО», 21.04.23).

Потом, правда, чуть было не случился «сбой программы». Посол КНР во Франции Лю Шай в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Крым «изначально принадлежал России». Но в этом случае МИД КНР слова посла немедленно дезавуировал, сообщив, что «позиция Китая по Крыму не претерпела изменений, Пекин уважает суверенитет всех стран». Более того, стенограмма интервью Лю Шая была удалена со всех официальных китайских сайтов и чатов.

Не менее быстро было опровергнуто сообщение американской газеты Wall Street Journal о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии (бывший посол Китая в РФ) по фамилии Ли и с именем, которое в России культурно транслитерируется как Хуэй, предложил Западу для урегулирования украинского кризиса оставить за Россией четыре новых региона. Сам же Ли и заявил, что сообщение газеты «совершенно не отражает действительность».

С самого начала украинской кампании в китайском интернете Ху Вэй – профессор, доктор политических наук и основатель кафедры международных и общественных наук Шанхайского университета путей сообщения, заместитель председателя Шанхайского центра общественных наук и, главное, член Бюро советников Госсовета КНР (структуры, консультирующей правительство страны по различным вопросам) – пишет статьи о необходимости выступления Китая на стороне США против России в конфликте на Украине. В КНР принципиально невозможно публичное высказывание мнения, противоречащего политике Коммунистической партии Китая. Такое мнение будет немедленно удалено отовсюду (включая, разумеется, интернет), а его автор сильно пострадает. То, что Ху Вэй не просто больше года пишет о необходимости выступить против России, но и сохраняет все свои посты и звания, недвусмысленно означает, что его мнение как минимум не противоречит взглядам китайского руководства.

В конце апреля Си Цзиньпин все же позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и имел с ним длительную беседу. А в начале июня на саммите Шангри-Ла в Сингапуре министр обороны КНР Ли Шанфу встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Предложил использовать «все средства воздействия», чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине, а также пообещал расширить военные связи с Киевом. Подробно комментировать все это бессмысленно. Верующие в «стратегическое партнерство» Москвы и Пекина таковыми и останутся, ибо слепая вера сильнее любых фактов. Просто хочется напомнить, как во время недавнего саммита Лиги арабских государств триумфально вернувшийся в эту организацию президент Сирии Башар Асад не побежал пожимать руку внезапно прибывшему на мероприятие Владимиру Зеленскому. А во время выступления украинского президента демонстративно снял наушник синхронного перевода. Правда, перед иностранцами Зеленский зачастую выступает на английском языке, а Асад им тоже владеет.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.