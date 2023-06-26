Китай собирается в арктический поход

Свой первый ледокол («Снежный Дракон») Поднебесная приобрела на вторичном рынке, а второй – построила сама. Фото с сайта www.news.cn.

Но форсировать события в Пекине пока не торопятся

Начало XXI века ознаменовалось трансформацией системы международных отношений под влиянием множества факторов.

В частности, значительное влияние на глобальные геополитические процессы оказывает постепенное исчерпание легкодоступных месторождений природных ископаемых и запасов пресной воды. В этой связи закономерен интерес к Арктике крупнейшего импортера энергоресурсов – Китая.

КНР не является приарктическим государством и не имеет суверенных прав на потенциально богатый природными ископаемыми шельф. Но Пекин последовательно создает для себя правовую основу для будущей деятельности в Арктике, что предопределяет его дальнейшее военно-политическое присутствие в регионе.

АРКТИКА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ КНР

С 1998 года на регулярной основе (раз в два года) в КНР выпускаются Белые книги «Национальная оборона Китая», в которых находят отражение такие вопросы, как оценка военно-политической обстановки в мире, основы оборонной политики и военного строительства Китая. Не стало исключением и видение Арктического региона, которое последовательно формировалось с появлением каждого нового доктринального документа. Несмотря на то что в документах 2008, 2010 и 2013 годов напрямую не рассматривались взгляды китайского руководства на Арктический регион, их положения также полезны для понимания текущего состояния и прогнозирования намерений Китая в отношении Арктики.

В изданной в 2008 году Белой книге был отмечен рост влияния Китая на мировой арене: «Развитие Китая не может быть отделено от изменений в мире. Благополучность и стабильность в мире нельзя отделить от развития Китая».

В Белой книге 2010 года было заявлено намерение о создании «с некоторыми дружественными странами» межправительственных структур, курирующих вопросы международного сотрудничества. Особое внимание уделялось углублению «добрососедской дружбы и прагматичного сотрудничества» с соседними странами.

В 2013 году китайское правительство обнародовало документ «Белая книга по обороне: диверсификация применения Вооруженных сил Китая». Здесь излагались внешнеполитические и военно-политические приоритеты КНР: переход от региональной обороны к «трансрегиональной мобильности», расширение национальных интересов по мере интеграции в мировую экономику. Вновь была отмечена роль военно-морских сил в обеспечении возрастающих интересов Пекина, а также названы меры по наращиванию оборонных возможностей КНР: создание авианосного флота, ускоренное развитие авиации, создание легких механизированных подразделений и сил специального назначения в структуре Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Белая книга по обороне: военная стратегия Китая» от 2015 года содержала характеристику современной военно-политической ситуации в мире с точки зрения китайского руководства. А также ряд новых положений и акцентов, относящихся к проецированию силы за пределами национальной территории:

– констатировалось повышение международного положения и влияния Китая, расширение его стратегических интересов;

– выделялись четыре ключевые сферы, в которых Китаю необходимо повышать потенциал своих вооруженных сил: море, космос, киберпространство и ядерная сфера;

– впервые защита морских прав и интересов была названа долгосрочной задачей Китая.

В январе 2017 года Госсовет КНР опубликовал документ «Белая книга по обороне: политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Документ обращал внимание на активизацию многостороннего международного сотрудничества, хотя двусторонний формат взаимодействия по тем или иным вопросам оставался более предпочтительным для властей КНР. Это свидетельствовало о пересмотре Пекином места Китая в системе международных отношений и его стремлении усилить роль страны как «ответственной мировой державы». Представленная китайским руководством концепция предусматривала укрепление экономического сотрудничества государств, в том числе в рамках выдвинутой КНР инициативы «Один пояс – один путь» (в том числе его составляющие – Морской шелковый путь и Ледяной шелковый путь).

В 2019 году Госсовет КНР опубликовал документ «Белая книга: национальная оборона Китая в новую эру». В нем значительное место занимало описание нового витка научно-технической революции и промышленных преобразований, породивших такие передовые технологии, как искусственный интеллект, квантовая информация, работа с массивами данных большого объема (BigData), облачные вычисления и интернет вещей. Были отмечены новые тенденции в военном деле, связанные с необходимостью ведения боевых действий в условиях экстремальных погодных условий.

В том же документе описаны задачи, поставленные перед НОАК к 2020, 2035 и 2050 годам. Из интересующей нас сферы следует отметить создание систем вооружений и техники, способных действовать в условиях максимально высоких и низких температур. В качестве успешных примеров были приведены уже введенные в эксплуатацию легкий танк «Тип 15», эсминец типа 052D, истребители «Цзянь-20» и баллистические ракеты средней и большой дальности «Дунфэн-26». Помимо названных задач, в число приоритетов вошла разработка новых образцов авианосцев, боевых самолетов, основных боевых танков.

ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

У КНР появляются новые приоритеты в Арктике, что, безусловно, требует увеличения инвестиций в регион. К 2020 году китайский оборонно-промышленный комплекс уже разработал образцы техники и боевую экипировку военнослужащих НОАК для действий в условиях экстремально низких температур.

Кроме того, Пекин намерен обзавестись постоянно действующим полярным флотом, ускоренные работы по формированию которого уже ведутся. КНР также планирует обладать полярной авиацией, самолеты которой смогут приземляться даже на укороченные взлетно-посадочные полосы.

Китай пока располагает двумя ледоколами. «Сюэлун-1» переоборудовали из грузового судна, построенного в 1993-м на Украине. С 22 июля по 2 августа 2012 года «Снежный дракон» преодолел по Северному морскому пути 2894 морских мили и стал первым в Китае, покорившим этот маршрут. Поход осуществили в рамках масштабной экспедиции в Арктику, длившейся 90 дней. Китайские ученые изучали состояние вод региона.

Ледокол «Сюэлун» дважды подвергался серьезной модернизации. На судне установили новый двигатель и разместили глубоководный спускаемый аппарат. Ожидается, что ледокол останется в строю до 2030 года.

Ледокол «Сюэлун-2» несколько меньше предшественника. Длина корпуса – 122,5 м, ширина – 22,3 м. Дизель-электрическая двигательная система позволяет развивать скорость до 15 узлов в открытой воде и 3 узла при колке полутораметрового льда. Корабль оснащен современным оборудованием для океанографической съемки, мониторинга полярного ледового покрытия, изучения атмосферных и экологических условий, морского дна, биологических ресурсов. Помимо прочих задач, ледокол займется снабжением научных объектов страны в арктических и антарктических регионах.

Китайские политологи не исключают возможность присутствия в арктических акваториях авианосных ударных групп Военно-морских сил НОАК в перспективе до 2035 года. Политическое и военное руководство Китая способно обосновать присутствие в регионе своих авианесущих кораблей – по аналогии с тем, как США оправдывают присутствие своих ВМС необходимостью защиты международных морских путей.

По мнению китайских военных специалистов, авианосцы, оснащенные трамплином для взлета палубных истребителей, способны успешно решать поставленные задачи в условиях экстремально холодных температур. Между тем проведенные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) показали, что паровые катапульты американских авианосцев работают на холоде с перебоями, что ставит под угрозу выполнение их боевых задач.

В настоящее время в составе ВМС НОАК находятся два авианосца: «Ляонин» и «Шаньдун». В случае необходимости на их основе могут быть сформированы две авианосные ударные группы.

С учетом необходимости деятельности военнослужащих НОАК в условиях экстремально низких температур на предприятиях оборонно-промышленного комплекса КНР налажено производство формы одежды «тип 15». По цветовой гамме она повторяет известное камуфляжное решение Multicam ВС США, маскировочная расцветка соответствует местности района дислокации и позволяет военнослужащим достаточно комфортно выполнять поставленные задачи в условиях низких температур.

Анализ информации из китайских источников позволяет утверждать, что все необходимые компоненты маскировки для обеспечения подразделений, действующих в условиях низких температур, успешно производятся в КНР. Китайские военные специалисты отмечают довольно низкую стоимость данной боевой экипировки. Общая стоимость одного комплекта, включая винтовку, защитный плащ, бронешлем и рюкзак, оценивается китайскими специалистами в сумму около 9400 юаней (около 1500 долл. США). Половина стоимости приходится на стрелковое оружие QBZ-95 – стандартную китайскую автоматическую винтовку стоимостью около 4300 юаней. Стоимость бронешлема военнослужащего – около 1580 юаней.

Для перемещений личного состава НОАК по заснеженной местности используются снегоходы национального производства «Баома». В целях выполнения задач противовоздушной и противоракетной обороны в условиях экстремально низких температур разработаны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Хунци-9». С учетом обеспечения незаметности они имеют маскировку, выполненную в синей или белой цветовой гамме.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Анализ китайских доктринальных документов показывает, что политическое руководство Китая рассматривает Арктический регион в качестве одной из зон своих национальных интересов.

Позиция официального Пекина по вопросам Арктики напрямую описана только в документе «Политика Китая в Арктике». В других документах изложены общие положения китайской внешнеполитической стратегии, которые также применяются к Арктическому региону. Реализуя арктическую стратегию, китайское руководство исходит из особенностей внутриполитической обстановки и внешнеполитических факторов, оказывающих влияние на стабильность китайской государственности.

Возможность участия КНР в военном конфликте в Арктике снижают не только существующие экономические риски, но и отсутствие технических возможностей вести полноценную военную деятельность в Заполярье. В связи с этим в ближайшей перспективе основным инструментом арктической политики КНР останется мягкая сила. Кроме того, анализ китайских источников показывает высокую степень скрытности национальных разработок вооружения и военной техники для действий в условиях низких температур – и, напротив, значительный интерес обозревателей китайских военно-технических изданий к освещению НИОКР и производства аналогичной техники за рубежом.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.