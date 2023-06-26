Беседа о спецоперации

Главные моменты встречи президента РФ с военными корреспондентами

Президент России пригласил в Кремль военных корреспондентов, беседа продлилась несколько часов. Владимир Путин не стал возражать против утверждений, что специальная военная операция (СВО) на Украине «идет довольно долго», а перспектив ее завершения в ближайшем будущем не наблюдается. Вместе с тем, он сказал, что поставленные при начале спецоперации цели «для нас носят фундаментальный характер», но при этом «меняются в соответствии с текущей ситуацией».

Он также отметил неизбежную тенденцию к некой «радикализации» части общества, включая тех, кто «лазил под пулями». Путин и себя отнес к таковым, вспомнив момент, когда по его вертолету «стреляли трассирующими пулями», не уточнив место событий (это могло быть как недавнее посещение новых территорий РФ, так и давние перемещения в Чеченской Республике).

ЛЕТНЕЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Пожалуй, самой горячей темой обсуждения на встрече в Кремле 13 июня стало большое сражение в Запорожской области. Согласно оценке руководства РФ, с 4 июня ВСУ предпринимают попытки проведения масштабного контрнаступления с использованием специально подготовленных резервов. По состоянию на середину месяца атаки продолжаются на времевском и шахтерском направлениях.

Ни на одном из участков фронта противник успеха не имел, а лишь принес в жертву тысячи солдат и офицеров. Структура потерь личного состава для ВСУ крайне неблагоприятная. Согласно оценкам Москвы, она приближается к катастрофической.

Вместо общепринятого соотношения общих санитарных и безвозвратных потерь «25 на 75» у ВСУ оно почти «50 на 50». При этом у держащих оборону российских войск потери в десять раз меньше по количеству и гораздо лучше по соотношению.

Еще более серьезная ситуация для ВСУ складывается по бронетехнике. За первую половину июня в полосе наступления украинская сторона лишилась свыше 160 танков и 360 бронемашин разного типа. И это только подтвержденные потери непосредственно на линии фронта. К ним надо прибавить имущество, уничтоженное ударами высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники.

По подсчетам МО РФ, ВСУ лишились 25–30% техники, поставленной из-за рубежа, что в целом подтверждается открытыми западными источниками. Согласно подсчетам МО РФ, собственные потери включают 54 танка, но некоторые из них подлежат восстановлению и ремонту.

ЗАТОПЛЕНИЕ

Ответственность за затопление обширных территорий Херсонской области возлагается на киевский режим. С его подачи ВСУ многократно и целенаправленно обстреливали Каховскую ГЭС. Хотя там не фиксировалось больших разрывов, нельзя исключать того, что с учетом оставленных при отступлении ВСУ «закладок» целостность дамбы гидроэлектростанции нарушилась. После чего пошло интенсивное разрушение.

Российская сторона осознает тяжелые последствия затопления для подконтрольных ей территорий. А также сожалеет, что оно сорвало ожидаемое контрнаступление ВСУ на херсонском направлении, поскольку таковое шло бы на выгодных условиях для обороняющейся стороны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что, по замыслу Киева, затопление затруднит предполагаемую высадку российских войск на правом берегу Днепра. Тем самым оно даст возможность командованию ВСУ снять часть сил с херсонского направления для переброски на основной участок фронта в Запорожье.

Затопление требует серьезного подхода к вопросу экологической и санитарной безопасности, поскольку под водой оказались скотомогильники и кладбища. По представлению министра обороны дано распоряжение подключить войска химической защиты. Также придется заниматься водоснабжением местного населения питьевой водой, пробурить новые скважины. По мере схода воды будут предприниматься необходимые действия, включая зачистку территории, в том числе от погибшего домашнего скота и диких животных. Пострадавшим оказывается помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ

За нынешним киевским режимом стоит коллективный Запад, он пытается сдвинуть наши «красные линии» и начертить свои. По словам Путина, само проведение спецоперации стало ответом на преодоление этих «линий». «В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом», – сказал он.

Словом, войну развязал Киев и его иностранные спонсоры, а Россия пытается ее прекратить, вынужденно делая это с помощью Вооруженных сил.

В этом контексте Путин выделил систематические удары по энергосистеме Украины и уничтожение штаб-квартиры главного управления разведки под Киевом. «Мы и дальше будем избирательно работать… будем продолжать отвечать», – пообещал он, отметив неоднократные удары ВСУ по гражданским объектам и жилым кварталам.

Стремясь помочь киевскому режиму вести боевые действия, некоторые страны НАТО посылают на Украину наемников. Так, польские наемники неоднократно замечались в зоне СВО. В ходе боевых действий они несут большие потери, которые Киевом и Варшавой скрываются от собственного населения. Для восполнения потерь продолжается вербовка наемников как в Польше, так и в других странах.

ПАРАДИГМА РАСКАЧКИ РОССИИ

Кремль рассматривает события на Украине как «одно из направлений работы по раскачке России» в том же ключе, как на Западе принимались решения, способствующие развалу Советского Союза.

Говоря о распаде СССР на независимые государства (ранее охарактеризованный как крупнейшая геополитическая катастрофа XX века), Путин признался: «Мы примирились с тем, что то, что произошло, то произошло, и надо с этим жить».

Одно время в России появилось намерение «быть в семье так называемых цивилизованных народов» и даже вступить в НАТО. Иначе как провальной эту идею не назовешь – западные лидеры не стали даже рассматривать подобную перспективу.

На рубеже веков России пришлось «воевать на Кавказе с «Аль-Каидой» (деятельность запрещена в РФ), которую «наши так называемые партнеры» поддерживали материально, информационно, политически и даже в военном смысле, поступая так «в парадигме раскачки России».

Договоренности о нерасширении НАТО в восточном направлении не соблюдались по тем же соображениям. «Просто слишком большая страна: такая страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом, не нужна. И постепенно все пытаются распиливать».

Сама же Москва после развала Советского Союза сохраняла настрой «на самые добрые отношения со всеми нашими соседями».

Попытки наладить добрососедские отношения с Киевом путем поддержки украинской экономики дешевыми энергоносителями и кредитами оказались несостоятельными. Дело закончилось тем, что сторонников российско-украинского сближения «начали убивать на улицах», а потом дело и вовсе дошло до государственного переворота. Это окончательно сорвало шанс выстроить соседские отношения с «братским украинским народом».

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕВОРОТА

Оценив ситуацию сразу после незаконного смещения украинского президента Виктора Януковича, Россия заняла Крым, иначе «это предательство было бы с нашей стороны». А вот к событиям в Донбассе российское государство не имело никакого отношения – туда приехали лишь добровольцы, «которые пытались поддерживать местное население и так далее».

Однако после почти девяти лет гражданской войны Россию «вынудили встать на защиту этих людей», оставив бесплодные попытки «склеить» юго-восток Украины с остальной частью страны путем Минских договоренностей. Проанализировав весь ход событий, Кремль пришел к неутешительному выводу: «Так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят: кинули просто, они и не собирались ничего выполнять».

На территории под властью нынешнего киевского режима «таких ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал… – он же фашист». Говоря об этом, Путин выразил удивление, «как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов». Как известно, эти нацисты «уничтожали гражданское еврейское население». Несмотря на это, Бандеру «возвели в ранг национального героя и иже с ним подобных и теперь с этими плакатами разгуливают». То, что происходит с подачи киевских властей «нас в историческом плане никогда не устроит».

ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ

Через месяц после начала СВО, на переговорах в Стамбуле представители Москвы потребовали от киевских собеседников, чтобы те ввели на уровне закона ограничения на деятельность неонацистов. Об этом была достигнута общая договоренность на этапе очередного раунда. Это случилось, когда российские войска стояли под Киевом. Но стоило им отойти, и украинские руководители «отбросили все договоренности».

С тех пор Россия постепенно, методично занимается демилитаризацией Украины. Наносятся систематические удары по объектам ВСУ, заводам, выпускающим военную технику, и объектам электроэнергетики. Производство военной техники на Украине неуклонно уменьшается, практически не осталось работающих линий даже среди старых советских предприятий. Если остаются те, что продолжают функционировать, они выявляются для последующего вывода из строя.

К настоящему времени оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины пришел в упадок. Да так, что «ни шиша они не производят». Путин предрек украинскому ОПК полное прекращение существования в недалекой перспективе и сказал, что так практически решается вопрос, связанный с демилитаризацией страны.

Словом, машина украинской экономики останавливается. Судостроение, авиапромышленность, двигателестроение развалились еще до начала СВО. До недавнего времени ее ведущими отраслями оставались сельское хозяйство и металлургическая промышленность. В результате выхода из строя генерирующих мощностей электричества на металлургию и машиностроение не хватает.

Ввиду отсутствия местного производства ВСУ получает боеприпасы и технику из-за рубежа, в основном американского и западноевропейского выпуска. «Так долго не проживешь, не протянешь», – считает Путин.

Между тем Запад гордится вооружениями, которыми накачивает Украину в нарушение международно-правовых актов. Подобными поставками решаются геополитические цели в отношении России.

СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД

Беседуя с военкорами, Путин привел цифры, подчерпнутые из открытых зарубежных источников: ВСУ ежесуточно выстреливает 5–6 тыс. шестидюймовых снарядов, тогда как ежемесячный темп производства в США ограничен 15 тыс. штук. Выпуск предполагают увеличить до 75 тыс. в 2005 году, но и такого будет мало для восполнения поредевших арсеналов. Испытывая недостаток обычных снарядов, зарубежные спонсоры решили поставлять ВСУ бронебойные с головной частью из обедненного урана, считает глава государства. Причина проста: таковые имеются в наличии, а значит, не надо думать об организации новых производств. Это в духе англосаксов, они всегда ведут себя очень прагматично, действуют исключительно в собственных интересах. Ключ к решению проблем находится на их стороне.

В свое время руководители стран НАТО дали обещание по нерасширению военно-политического блока на восток. По факту они вели дело в прямо противоположную сторону, тем самым «обманули всех подряд». Но они пошли еще дальше, взяв курс на расширение НАТО за счет территорий с русскоговорящим населением, таким образом целенаправленно создавая серьезную угрозу для РФ.

Лидеры коллективного Запада продолжают добиваться поражения России, требуют от киевского руководства успехов в ходе наступления ВСУ. При этом Белый дом идет на дальнейшую эскалацию с повышением ставок, делая вид, что не боится последствий. Однако Путин считает, что такое впечатление обманчиво. «На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет и победителей в виде Соединенных Штатов».

РОССИЙСКАЯ ОБОРОНКА

Тем временем отечественный ОПК находится на подъеме, получая дополнительные ресурсы на развитие. Российское руководство стремится не допустить количественного отставания от противника, обогнать его по наиболее современным системам вооружений. Путин считает это «вопросом фундаментального характера».

Основа сегодняшней работы ОПК была заложена восемь лет тому назад, когда стартовала масштабная программа его модернизации. На нее выделялись большие объемы финансирования, закупалось современное оборудование, велось строительство новых заводов.

Однако в ходе СВО стало понятно, что многого не хватает, признает Путин. И уточняет: высокоточных боеприпасов, современных противотанковых средств, аппаратуры связи, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сами образцы есть, а не хватает количества, в частности противотанковых комплексов «Корнет» (они работают идеально, но малочисленны), беспилотников ZALA, барражирующих боеприпасов, компактных средств контрбатарейной борьбы. Имеются образцы радиоэлектронных средств, они достаточно эффективные, но слишком сложные. Бойцы на фронте хотят получить в свое распоряжение компактные и простые в обращении. Не хватает БПЛА семейства «Орлан», и качество их нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют.

Хорошо показывает себя Т-90М «Прорыв», на сегодня – лучший танк среди принимающих участие в боевых действиях: у него лучше защищенность, дальше и точнее стрельба. Даже при подрыве на фугасе Т-90М остался в рабочем состоянии.

Помимо заводов, давно выпускающих боевую технику, в стране есть сотни частных малых и средних предприятий, которые ранее не занимались военным производством. Они включаются в эту работу, демонстрируя высокую эффективность.

С начала СВО по основным видам вооружений годовое производство в стране увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям – в 10 раз. Оборонные предприятия работают в две смены, многие – в три. Не прекращая выпуск продукции ни днем, ни ночью, способствуя решению задачи по демилитаризации Украины.

«Если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самая лучшая в мире», – заявил Путин.

ПРОБЛЕМА КАДРОВ

Когда началась спецоперация, быстро пришло понимание, что «паркетные» генералы, мягко говоря, неэффективны. Между тем любая армия мира в условиях мирного времени таковых имеет предостаточно. В ходе СВО стали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, а оказалось, что они могут действовать очень эффективно. Они не жалеют себя, смело идут в бой, а потому первыми на фронте уходят из жизни. «Таких людей надо искать – искать и тащить наверх, направлять их на учебу, повышать в звании, в должности, доверять им больше», – заключил Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов полностью разделяют подобный подход. Остается преодолеть сопротивление «многослойной» бюрократии, которая есть в любом ведомстве. Предстоит выработать «механизм поиска и лифта», который поднимал бы таких людей на нужный армии и стране уровень.

Общаясь с ранеными бойцами 37-й мотострелковой бригады, проходящими лечение в госпитале в Красногорске, Путин поинтересовался, как проходило оборонительное сражение в полосе наступления ВСУ. Командир роты Юрий Желанов рассказал, что сначала противник провел артподготовку, а потом пошли танки. Личный состав подразделения, не дрогнув, принял бой, пехотинцев поддержали огнем экипажи бронемашин.

Путин считает, что характер сражения в полосе наступления ВСУ, по сути, не отличается от событий Великой Отечественной войны. Конкретные солдаты и офицеры борются, воюют, получают ранения, погибают… Прошедший год показал, что хорошо воюют сержанты: подросла прослойка младших командиров.

Похвалы Верховного главнокомандующего удостоились и летчики. Помогая остановить наступление ВСУ, экипажи вертолетов сразу подбили несколько танков, продемонстрировав высокое профессиональное мастерство.

ВЫЛАЗКИ БОЕВИКОВ И АТАКИ ДРОНОВ

ВСУ продолжают обстрелы новых территорий РФ, а также приграничных областей. Москва обещает методично продвигаться по линии защиты местного населения до решения этого вопроса.

Проблема приграничных территорий стоит в связи с желанием Киева отвлечь часть сил и средств Российской армии с фронта. Тем самым будут ослаблены направления, что считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ.

Признается, что проблема поведения противника в приграничье была недооценена и что к ней можно было лучше подготовиться.

Вместе с тем российское командование не видит необходимости в переброске войск, а вместо того будет укреплять границу, в том числе по линии строительства оборонительных сооружений. Ранее СМИ сообщали, что на это были отпущены миллиарды рублей.

Оборонительные линии затрудняют действия разведывательно-диверсионных групп (РДГ), но не мешают артиллерии обстреливать приграничные области с территории Украины.

Так, утром 18 июня появилась сводка за сутки по обстрелам Белгородской области со стороны Украины. Ее опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Нанесены удары более чем сотней снарядов, мин и гранат по территории шести муниципалитетов.

Видится несколько способов решения данной проблемы, включая повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Если одного этого мало, придется в перспективе рассмотреть вопрос о создании на Украине некой санитарной зоны на удалении, не позволяющей огневым средствам противника доставать до российской территории.

А пока что основной упор делается на действия и мероприятия пограничников в координации с Вооруженными силами. Активность противника в нашем тылу, от Белгородской и других приграничных областей до самого Кремля, находит отражение в интенсивности полетов БПЛА. Порой украинские дроны атакуют военные и инфраструктурные, в иных случаях – гражданские.

Российские войска получили некий опыт противодействия БПЛА в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Беспилотники незаконных вооруженных формировании (НВФ) сбрасывали гранаты на военную базу в Хмеймиме, вызвав потери среди личного состава. Постепенно с этой угрозой научились бороться различными способами и средствами. Накопленный опыт используется в зоне СВО, но здесь более протяженная линия фронта.

Как показывает ход событий, соответствующим структурам пора принять необходимые решения. Традиционная система противовоздушной обороны настроена на отражение налетов пилотируемой авиации. А беспилотники, применяемые НВФ и ВСУ, в основном сверхлегкие, сделаны из композиционных материалов и древесины. Поэтому их достаточно сложно обнаруживать. Нужно проводить соответствующие работы по обнаружению подобных целей, к чему приступили с известным запозданием. В первую очередь – применительно к Москве и другим крупным городам.

ДИВЕРСИИ И ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Агентура спецслужб противника работает на российской территории. Деятели в Киеве говорят, что ими открыта «охота» на лидеров общественного мнения. Об этом свидетельствует несколько резонансных покушений, в том числе повлекшие гибель либо ранение известных деятелей (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин). Это лишний раз подтверждает террористический характер нынешнего режима в Киеве.

Российское государство борется с вражеской агентурой и спецслужбами. Некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности, включая задержание агентов и сотрудников спецслужб сопредельного государства.

Однако в отличие от сегодняшних властей Украины силовые структуры РФ не могут действовать террористическими методами. Тем временем на самой Украине установлен режим, основанный на терроре: введено военное положение и очень жесткие контрразведывательные действия.

По мнению российского руководства, сейчас не нужно вводить в стране военное положение либо какой-то особый режим. Вместо того следует улучшать и расширять работу правоохранительных и специальных служб.

Спецслужбы Украины активно действуют на новых территориях РФ, используя представителей местного населения из числа несогласных с произошедшим изменением статуса. Приходится вводить ограничения на обмен информацией, вместе с тем не забывая про главную причину – работу противоборствующей стороны. По сути, информационное пространство превращено в важное поле боя.

Чтобы понять, кто открыто и честно выражает собственную позицию, а кто делает порученную ему работу, прикрываясь фиктивным адресом, нужно провести анализ происхождения сообщений. Современный инструментарий позволяет выкладывать сообщения в сети Интернет автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам. И, далее, накручивать число заходов на сайт, стремясь привлечь пользователей всемирной Сети. При этом за соответствующими действиями порой стоит лишь один конкретный человек, активно использующий современные средства. Эффективным средством противодействия вражеским информационно-психологическим операциям выступают не столько административные ограничения или правоохранительные претензии, сколько собственная эффективная работа в информационной сфере.

НАБОР В АРМИЮ

Как долго призванные осенью по частичной мобилизации граждане РФ (а их 300 тыс.) проведут вдали от своего дома? Закон не предусматривает конкретных сроков. Тема обсуждается в МО РФ. Принимая решения, руководство страны будет исходить из наличия личного состава и развития ситуации в зоне СВО. По предложению президента РФ, высказанному в Послании Федеральному Собранию, принято решение о регулярных отпусках для военнослужащих. Из тех, кто уже навестил родных, 99% снова возвращаются к месту службы.

Набор военнослужащих по контракту нынешним летом «идет действительно очень неплохо», а подготовка добровольцев перед отправкой в зону СВО – «все лучше и лучше». Этими вопросами занимаются заместители министра обороны Бурдинский и Евкуров. Остающиеся проблемы связаны в основном с поставкой техники. В перспективе следует проводить набор желающих целевым образом, устраняя нехватку в действующей армии специалистов конкретной специализации либо профессии.

Существующее правовое поле как бы уравнивает добровольческие формирования, действующие на фронте с частными охранными структурами. Для приведения его в соответствие с реальностью «можно кое-что поправить» в законах, а их положения «дополнительно отрегулировать».

В качестве первого шага МО РФ заключает контракты со всеми добровольными объединениями, что дает их бойцам социальные гарантии со стороны государства. Вторым станет корректировка законов. Начиная с января-февраля 2023 года МО РФ проводит работу по заключению контрактов с военнослужащими-контрактниками, к июню число таких выросло до 150 тыс., а вместе с добровольцами – 156 тыс. Люди добровольно встают на защиту Отечества: только за одну летнюю неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек. В этих условиях МО РФ считает, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет.

Военнообязанные, призванные на срочную службу, в зону проведения СВО не направляются. Хотя республики Донбасса, Запорожье и Херсонщина включены в состав Российской Федерации, военное ведомство пока не видит необходимости перебрасывать туда срочников. А вот в Белгородской, Курской и других пограничных областях, в местах традиционного размещения воинских частей, обеспечивающих безопасность границы, срочники присутствуют. В случае угрозы они должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество.

Согласно докладу командира батальона, участвовавшего в операции по разгрому вражеской ДРГ на белгородском направлении, все солдаты подразделения проходят срочную службу. Получив команду идти в атаку, никто не дрогнул, все были очень собраны, работали эффективно. «Ребята проявили себя самым лучшим образом», – похвалил Верховный главнокомандующий. И пояснил, что описываемые события случились в мае, когда генерал-полковник Александр Лапин лично с табельным оружием шел вместе с солдатами.

МОБИЛИЗОВАТЬ ЕЩЕ МИЛЛИОН-ДРУГОЙ

Верховный главнокомандующий знает о позиции некоторых общественных деятелей срочно набрать еще миллион-два мобилизованных. Практическая реализация данной инициативы зависит от поставленной цели, причем Путин не видит «такой необходимости сегодня».

Российские войска стояли у Киева и были отведены, когда на переговорах в Стамбуле наметился некий прогресс. Тогда появилась надежда урегулировать ситуацию мирными средствами. Но киевский режим сознательно перечеркнул подписанные его представителем предварительные документы.

Сегодня действующая армия находится на следующих позициях: «А это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и к Мариуполю. И практически всё, за небольшим исключением, в Луганской Народной Республике».

Нужно ли российским войскам возвращаться к Киеву? Задав подобный вопрос собеседникам, российский лидер сам назвал его «риторическим», поскольку «я сам только могу на него ответить».

Дальнейшее развитие событий на поле боя будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания контрнаступления ВСУ. Возможно, киевское руководство придет к пониманию, что понесенные ВСУ потери – катастрофические, и серьезно задумается, что делать дальше? Москва же следит за изменением ситуации и, исходя из оценки происходящего, будет предпринимать дальнейшие шаги. «У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-то делать», – сказал Путин.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.