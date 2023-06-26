Войти
Lenta.ru

Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году

409
0
+1
Ясон
Модель обитаемого подводного аппарата (ОПА) проекта 03660 "Ясон".
Источник изображения: АО «ПО «Севмаш»

Испытания обитаемого подводного аппарата «Ясон», который предназначен для выполнения работ на глубинах более двух километров, начнут в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора проекта Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Роман Жданов.

«Он в железе уже есть. В настоящий момент аппарат строится на производственном объединении АО "ПО "Севмаш". Срок сдачи — третий квартал следующего года. Испытания начнет проходить в следующем году», — сказал представитель бюро на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По словам Жданова, «Ясон» предназначен для выполнения морских подводных работ на глубинах до 2250 метров и обслуживания морских магистральных газопроводов. Экипаж аппарата будет состоять из двух человек — управляющего «Ясоном» оператора и технического специалиста. Заместитель главного конструктора проекта подчеркнул, что корпус аппарата сделан из акрилового материала. Это обеспечивает обзор на 270 градусов.

Также Жданов отметил, что на аппарате большое количество аварийных средств. Он сможет автоматически передавать информацию о местонахождении, даже если питание отключится или члены экипажа потеряют сознание.

В марте стало известно, что в России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов с глубины до 100 метров.

В июне 2022 года производственное объединение «Севмаш» сообщило о начале строительства аппарата проекта 03660 «Ясон» для «Газпрома».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Скат БЛА
Компании
Малахит С-ПМБМ
Севмаш
Выставки
МВМС
Похожие новости
05.07.2021
Атомная подлодка "Новосибирск" вышла в Белое море на испытания
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
02.07.2013
Объединенная судостроительная корпорация – крупнейший участник МВМС-2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 14:40
  • 51964
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.06 14:40
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 14:40
  • 6
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 26.06 03:20
  • 1
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 26.06 00:37
  • 1
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд
  • 25.06 17:33
  • 4
Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты
  • 25.06 14:42
  • 4
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 25.06 12:15
  • 16
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 25.06 04:14
  • 5
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 23.06 18:22
  • 4
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 23.06 12:38
  • 0
Украинские беженцы в Беларуси: особенности отношения и поддержки общества
  • 23.06 11:41
  • 1
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США