Испытания подводного аппарата «Ясон» начнут в 2024 году

Испытания обитаемого подводного аппарата «Ясон», который предназначен для выполнения работ на глубинах более двух километров, начнут в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель главного конструктора проекта Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Роман Жданов.

«Он в железе уже есть. В настоящий момент аппарат строится на производственном объединении АО "ПО "Севмаш". Срок сдачи — третий квартал следующего года. Испытания начнет проходить в следующем году», — сказал представитель бюро на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По словам Жданова, «Ясон» предназначен для выполнения морских подводных работ на глубинах до 2250 метров и обслуживания морских магистральных газопроводов. Экипаж аппарата будет состоять из двух человек — управляющего «Ясоном» оператора и технического специалиста. Заместитель главного конструктора проекта подчеркнул, что корпус аппарата сделан из акрилового материала. Это обеспечивает обзор на 270 градусов.

Также Жданов отметил, что на аппарате большое количество аварийных средств. Он сможет автоматически передавать информацию о местонахождении, даже если питание отключится или члены экипажа потеряют сознание.

В марте стало известно, что в России разработали подводный аппарат «Скат», предназначенный для проведения мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и подъема предметов с глубины до 100 метров.

В июне 2022 года производственное объединение «Севмаш» сообщило о начале строительства аппарата проекта 03660 «Ясон» для «Газпрома».