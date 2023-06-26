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ТАСС

Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Fabrizio Bensch/ Pool via AP

Отвечая на вопрос о том, могут ли танки Abrams быть поставлены Украине для задействования в нынешнем наступлении, глава МИД ответил, что "есть надежда"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что не стоит относиться к нынешнему контрнаступлению вооруженных сил страны как к последнему.

В интервью, которое транслировалось по ведущим украинским телеканалам, Кулеба заявил, что "на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется". По словам министра, Вашингтон уже поставляет Киеву бронемашины Bradley, а вопрос принятия решения о поставках танков Abrams "находится в процессе". "Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений", - сказал Кулеба, добавив, что, по его мнению, необходимо думать на "два-три шага вперед".

При этом, отвечая на вопрос о том, могут ли танки Abrams быть поставлены Украине для задействования в нынешнем наступлении, министр ответил: "Есть надежда".

Глава украинского МИД признал, что некоторые западные страны оказывают давление на Киев, ожидая наибольших результатов в контрнаступлении сейчас, поскольку в будущем их позиция относительно поддержки может измениться. "Из некоторых стран такие сигналы поступают, - сказал он. - Ни от одной страны нет сигнала о том, что если, условно говоря, до осени вы не достигнете решающего успеха, то все закончится, мы умываем руки".

Говоря о переговорах с Россией в случае оказания на Киев давления со стороны стран Запада, Кулеба в очередной раз отметил, что они возможны только в том случае, если РФ выведет свои войска с территорий, которые украинские власти по-прежнему считают своими. "Эта позиция очень многих удивляет своей жесткостью, но наши западные партнеры относятся к ней с пониманием", - заявил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала во вторник, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы". 

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Страны
Россия
США
Украина
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M1 Abrams
Компании
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2 комментария
№1
26.06.2023 09:45
" Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.." ШО,ОПЯТЬ.
0
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№2
26.06.2023 10:28
Так они же хором кричали, что кнтрнаступа нет, а всё происходящее так, разведка! Или я что-то пропустил?
0
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