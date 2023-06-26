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ТАСС

ФСВТС сообщила об интересе Индии к российской береговой РЛС "Подсолнух"

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Российская РЛС "Подсолнух-Э"
Российская РЛС "Подсолнух-Э".
Источник изображения: Фото: НИИДАР/niidar.ru

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России добавили, что многие современные образцы вооружения и военной техники российского производства, в частности эта РЛС, не имеют аналогов в мире

КРОНШТАДТ, 22 июня. /ТАСС/. Индийская сторона проявляет интерес к российской береговой радиолокационной станции (РЛС) "Подсолнух", которая способна одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Что касается конкретно комплекса береговой РЛС "Подсолнух", то индийская сторона проявляла к нему интерес - в рамках запроса на информацию партнеру были направлены соответствующие предложения", - сообщили в ФСВТС на полях Международного военно-морского салона (МВМС-2023), добавив, что многие современные образцы вооружения и военной техники российского производства, в частности РЛС "Подсолнух", не имеют аналогов в мире.

Там также указали, что переговоры по вопросам их поставки проходят регулярно.

В ФСВТС уточнили, что пока обращений от инозаказчика о поставке или совместном производстве этой РЛС нет, но в случае их поступления Россия готова выполнить заказ.

РЛС "Подсолнух-Э"

Экспортный вариант - РЛС "Подсолнух-Э" - обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора.

"Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.

О Международном военно-морском салоне

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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Подсолнух-Э
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