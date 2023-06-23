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Техкульт

Антирадарная ловушка Nano SPEAR защитит самолеты от самонаводящихся ракет

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Nano SPEAR

На ежегодном авиасалоне Paris Air Show 2023 израильская компания Elbit Systems представила одноразовую ловушку-контрмеру Nano SPEAR.

Жесткое противостояние авиации и средств ПВО — это своеобразная гонка, где нет и не может быть постоянного лидера: как только появляются новые типы боевых самолетов, за ними ту же «подтягивается» ПВО с более маневренными умными ракетами и средствами обнаружения. В ответ разработчики авиационной техники оснащают ее системами электронного противодействия (ЕСМ). Система Nano SPEAR представляет собой беспилотник с убирающимися крыльями весом 800 грамм. Внутри корпуса находятся продвинутый цифровой приемник и генератор помех. Nano SPEAR используется в качестве ловушки для ракет с РЛ-системами наведения. При возникновении угрозы поражения такой ракетой, ловушка-беспилотник отстреливается от самолета, отвлекая внимание ракеты на себя.

Александр Агеев

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Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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