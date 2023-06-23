Армия США выбрала компанию-подрядчика для производства систем обнаружения дронов

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Армия США заключила контракт с Raytheon Technologies – американской корпорацией, специализирующейся на производстве аэрокосмической и оборонной продукции на поставку первой партии передовых систем обнаружения вражеских дронов. Об этом сообщает Defense News. По данным издания, система состоит из комбинации датчиков, которые устанавливаются на борту беспилотного летательного аппарата (БЛА).

Таким образом, данная система, получившая название Common Sensor Payload Version 3 будет разрабатываться в рамках программы радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) PEO IEW&S. Общая сумма контракта оценивается в 118 млн долларов. Однако на данном этапе не раскрываются подробности касательно сроков поставок такого оборудования, равно как и количества их единиц.

Стоит отметить, что подобный блок датчиков, как правило, устанавливают на американском разведывательно-ударном БПЛА MQ-1C Gray Eagle производства General Atomics (GE). Данный беспилотник способен нести различную полезную нагрузку, включая ракеты Hellfire и AIM-92 Stinger. Также оснащён радаром с синтезированной апертурой, позволяющий обнаруживать цели на земле даже из-за облаков.

У данного БПЛА появится улучшенная камера коротковолнового инфракрасного диапазона, которая будет выдавать более чёткое изображение при более высоком разрешении даже при тусклом освещении

– следует из заявления руководителя проекта Дэниса Тифи.

Для справки: MQ-1C Gray Eagle – многоцелевой тактический дрон с увеличенной дальностью полёта, разработанный по заказу армии США на основе БПЛА MQ-1 Predator. Свой первый полёт осуществил в конце 2004 года. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана. Длина – 8 м, размах крыла составляет 17 м, а высота – 2,1 м. Максимальная взлётная масса – 1450 кг. Максимальная скорость достигает 250 км/ч, продолжительность полёта составляет 30 часов.