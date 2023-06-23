В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ.

Депутат Госдумы Белик: военные должны ответить на ракетные удары ВСУ по Чонгарскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что за удары украинских войск по Чонгарскому мосту должна последовать "ответка".

"Удары по Чонгарскому мосту не принесли какого-либо тактического или стратегического преимущества противнику, но зато из них получилось раздуть мощную пиар-компанию, порадовать западных спонсоров и отчитаться о поставках оружия. Я уверен, что наши военные специалисты сделают выводы из данных прилётов и, конечно же, все мы с нетерпением ждем "ответку" киевскому режиму за эти диверсии с использованием натовского оружия", - сказал Белик РИА Новости.

По его мнению, мост будет оперативно восстановлен.

"Когда нет успехов на поле боя, противник всегда пытается ударить в тыл, чтобы прощупать психику и попытаться раздуть панику, но ожидаемой трагедии не вышло. Кроме Чонгарского моста есть еще обходные пути, но урок нам усвоить нужно", - подчеркнул депутат.

Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.