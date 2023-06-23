В Госдуме ждут "ответку" военных на удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Депутат Госдумы Белик: военные должны ответить на ракетные удары ВСУ по Чонгарскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что за удары украинских войск по Чонгарскому мосту должна последовать "ответка".
По его мнению, мост будет оперативно восстановлен.
"Когда нет успехов на поле боя, противник всегда пытается ударить в тыл, чтобы прощупать психику и попытаться раздуть панику, но ожидаемой трагедии не вышло. Кроме Чонгарского моста есть еще обходные пути, но урок нам усвоить нужно", - подчеркнул депутат.
Утром в четверг украинские войска нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом, в частности, по Чонгарскому мосту, заявили врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. Сообщение между регионами продолжается - временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту. По предварительным данным, при ударе использовались ракеты Storm Shadow.