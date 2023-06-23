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Интерфакс-АВН

Моди после переговоров с Байденом заявил о готовности способствовать любым усилиям для решения конфликта на Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг заявил, что готов способствовать любым усилиям, направленным на дипломатическое решение конфликта на Украине.

"Индия с самого начала событий на Украине отмечала важность решения конфликта путем диалога и дипломатии", - сказал Моди на пресс-конференции в Белом доме.

"Индия полностью готова способствовать любым возможным образом восстановлению мира", - отметил он.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что обсудил с Моди гуманитарные последствия событий на Украине.

"Сегодня мы обсуждали наши общие усилия по смягчению гуманитарной катастрофы, вызванной украинским конфликтом", - заявил он по итогам встречи с Моди.

"Мы обсудили нашу работу в рамках четырехстороннего диалога диалог по безопасности QUAD, где Индия и США вместе с Австралией и Японией могут гарантировать, что Индо-Тихоокеанский регион остается свободным, безопасным и процветающим", - добавил президент США.

Также стороны, по словам Байдена, обсудили общие темы в рамках экономики и торговли, международные обмены, дипломатические вопросы.

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Страны
Австpалия
Индия
США
Украина
Япония
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