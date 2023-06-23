Сербия в ожидании прокси-войны

Ползучая агрессия США и НАТО против Белграда приобретает угрожающую реальность

Отношения между Россией и Сербией на протяжении столетий имели для наших стран совершенно уникальное значение, обусловленное переплетением многих факторов: общностью истории, близостью языка, культуры, веры, взаимовыгодными экономическими связями, совместным противостоянием многочисленным врагам.

Дружеские связи двух по-настоящему братских народов в течение длительного исторического периода служили фундаментом региональной безопасности на Балканах и прошли испытания в годы Великой Отечественной войны, когда лишь православные сербы и греки не направили ни одного солдата воевать против СССР, а на своей территории мужественно сопротивлялись фашистской агрессии.

В нынешней неопределенной и хаотизированной обстановке, по мнению сербского историка Индианы Пеич, «вектор европейской интеграции для Сербии является не безальтернативным и не единственным перспективным направлением для интеграционных процессов. Именно Сербия имеет возможность стать центром евразийской интеграции в регионе и лидером новых процессов на Балканах. Прозападный внешнеполитический курс сербского правительства ослабляет позицию России в регионе. Дальнейшее развитие сербско-российских отношений может способствовать усилению геополитического влияния Российской Федерации на Балканах через Сербию и активизации потенциала сотрудничества между государствами».

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СЕРБИИ

Сербы чтут память русских добровольцев, прибывших на помощь православным братьям во время турецко-сербской войны 1876–1877 годов, солдат и офицеров Красной армии, отдавших свои жизни во время освободительного похода наших войск в Югославию в 1944 году. Совершенно противоположные картины, к сожалению, приходится наблюдать во многих странах Восточной Европы, где похоронены сотни тысяч советских бойцов, отдавших жизни за освобождение мира от фашизма. В этих странах многие памятники воинам Красной армии разрушаются.

В этом контексте прямое отношение к российско-сербской истории имеют многие стратегические цели и задачи, провозглашенные в новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, включая положения об оказании союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития, независимо от получения союзниками и партнерами международного признания и их членства в международных организациях.

Сегодня Сербия как ключевая страна в Балканском регионе испытывает колоссальное давление со стороны евро-американских «доброжелателей» по вопросу присоединения к антироссийским санкциям и подписанию мирного плана, предложенного Францией и Германией, по нормализации ситуации в Косово и Метохии.

В лекции для студентов Московского государственного института международных отношений политолог Елена Гуськова отметила: «Европа с трудом переживает позицию Сербии, которая не вводит санкции против России, не подписывает документ о независимости Косово, не скрывает своих прорусских симпатий. Как только не ломали эту славянскую страну, но она не изменяла своей многовековой традиции, защищала свои интересы».

Страны – члены Европейского союза, безусловно, осознают высокую степень интегрированности социальной и экономической сфер Сербии в общеевропейское пространство. И умело используют этот фактор для оказания дополнительного давления на Белград, и так демонстрирующий чудеса балансировки между интересами Востока и Запада, а также собственными интересами, влияющими на безопасность населения, суверенитет и территориальную целостность страны.

Россия и Сербия согласны в том, что современный мир многополярен, в нем существуют разные центры силы. Наши страны совместно со многими партнерами выступают против мировой гегемонии США.

Можно, конечно, возразить, что Сербия в определенных областях пытается усидеть на двух стульях и делает уступки в русле политики коллективного Запада – например по косовскому вопросу в связи с поддержкой Вашингтоном Приштины. Или прибегает к искусственной гиперболизированной либерализации общества – что, заметим, абсолютно чуждо сербскому менталитету и не встречает понимания в широких народных массах.

Как представляется, эти шаги в рамках гибкой дипломатии сербского президента Александара Вучича предпринимаются во многом в связи с прагматичными целями – получением экономических выгод от связей со странами ЕС и Запада в целом, придерживающимися подобных ценностей и активно их продвигающими.

Однако попытки подобной гибкой адаптации к неоднозначным реалиям современности в конечном итоге чреваты срывом в неуправляемый хаос. Руководство Сербии понимает это и принимает защитные меры от гибридных угроз.

КУРС НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Вопреки давлению Запада товарооборот между Сербией и Россией продолжает расти, несмотря на все ограничения и сложные условия ведения бизнеса в прошлом году. Сербия добилась рекордных годовых результатов в торговле с Россией. Товарооборот между двумя странами в 2022 году составил 4,3 млрд долл., при этом отмечается рост на 52,7% по сравнению с предыдущим годом.

Сербия импортирует из России нефть и природный газ, карбамид и удобрения, табак и сырье. В первую тройку товаров, поставляемых в Россию, по экспортной стоимости входят свежие яблоки, колготки и бытовая химия. Сербия также продает россиянам корма для домашних животных, и доход от этой статьи экспорта вырос на 38%. Россия занимает четвертое место в списке стран, с которыми Сербия имеет крупнейший объем торговли, сразу после Германии, Китая и Италии.

Сербия и Китай готовят соглашение о свободной торговле, что позволит увеличить объем китайских инвестиций в Сербии и облегчит выход сербских компаний на китайский рынок. Пока Европу сотрясает кризис, Сербия ищет варианты диверсификации своих внешних связей в интересах национальной экономики и своего народа. Недавно президент Александар Вучич посетил Объединенные Арабские Эмираты. В Белград сербский лидер вернулся с солидным пакетом дивидендов. «Добро пожаловать на вашу вторую родину», – приветствовал Вучича глава одной из наиболее авторитетных и состоятельных держав. В дополнение к ранее полученному кредиту в 3 млрд долл. Сербия получила в ОАЭ кредит в размере 1 млрд долл. При этом Вучич отметил, что он будет предоставлен всего под 3% годовых, что можно считать подарком.

Успешно развиваются торговые связи Сербии с Египтом и Ираком. Индия намерена развивать давние двусторонние связи в сфере торговли и инвестиций, науки и техники, включая информационные и цифровые технологии, а также способствовать дальнейшему развитию контактов между людьми.

Таким образом, Белград успешно диверсифицирует международные торговые связи за рамками экономических отношений с Европейским союзом, что предоставляет ему свободу маневра.

В целом подобные тенденции сохраняют позитивную для России и Сербии направленность. Даже несмотря на происки консолидированного Запада в лице США, НАТО и Евросоюза, которые, используя испытанную политику кнута и пряника, пытаются разрушить российско-сербские отношения, лишить Сербию ее суверенитета, ограничить возможности незападных партнеров Белграда и подчинить непокорный и свободолюбивый сербский народ «нормам и правилам», написанным для него за океаном.

В СЕРБИИ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ ОБ АГРЕССИИ США

Ракетно-бомбовые удары США и НАТО по независимой Югославии в 1999 году с последующим развалом страны, незаконной оккупацией и отторжением Косово, с арестами политических и военных руководителей Сербии оставили незаживающую рану в коллективной памяти сербского народа.

Агрессия НАТО против Югославии, с одной стороны, была продолжением переформатирования мира в результате разрушения Советского Союза. Добровольный уход Москвы из глобальной политики не принес мира ни в постсоветский, ни в постюгославский дом. С другой стороны – Эрнест Хемингуэй оказался провидцем: нас все еще ждет эпоха необъявленных войн. Продолжением агрессии против Югославии стали вторжения Соединенных Штатов в Ирак и Афганистан, бомбардировки Ливии странами НАТО.

Агрессивные действия США и НАТО в упомянутых странах, а также в ряде других случаев создают опасные прецеденты, когда военные удары по суверенным государствам наносятся в ответ не на внешнюю агрессию – поводом для них становится внутренний конфликт.

Вседозволенность «победителей в холодной войне» стала итоговым выражением присущего англосаксам жесткого политического реализма, который в условиях формирующегося нового миропорядка неизбежно приведет их к краху. Свидетельством этому служит и наметившееся поражение Запада в развязанной им против России прокси-войне на Украине.

Для России, Китая, Ирана и многих других государств становится очевидным политический императив: защитить суверенитет страны может только сильная и современная армия, фундаментом которой является национально ориентированная экономика и консолидированное общество. Важным является единство союзников и партнеров в борьбе против доминирования Запада, за формирование многополярного мира.

СТРАТЕГИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ СЕРБИИ

Сегодня против непокорной Сербии в полной мере используется весь спектр испытанных инструментов гибридной войны. Ведется информационно-психологическая война, наращиваются угрозы прокси-войны и цветной революции (сошлюсь на свою работу «Прокси-война как определяющий фактор военных конфликтов XXI века», «Военная мысль», 2023, № 5).

По сценариям, отработанным на Украине и в некоторых других странах, осуществляется массированная информационно-психологическая обработка правящих элит и населения в целом с целью их переориентации на западные стандарты и ценности. В качестве «пряника» привлекаются возможности Евросоюза по оказанию экономического содействия Белграду, проекты содействия инфраструктурному развитию страны, безвизовый въезд в страны Евросоюза.

Однако нельзя забывать, что вслед за рукой, протягивающей «кусок хлеба с маслом», горло Сербии как государства – жертвы гибридной войны будет охвачено безжалостным удушающим захватом другой руки, сопровождаемым требованиями безоговорочного подчинения. Подобные стратегии многократно испытаны в Ираке, Ливии, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Да и в Европе многие страны уже давно сидят на коротком заокеанском поводке.

Для воздействия на несговорчивых предусмотрено сочетание силовых и несиловых форм и методов насилия в рамках стратегии гибридной войны и ее инструментов: информационно-психологической войны, прокси-войны и технологии цветной революции.

Военнослужащие из состава сил KFOR отгораживаются от местного населения колючей проволокой. Фото Reuters

Прокси-война (англ. proxy war, также «опосредованная война», «война по доверенности», «война чужими руками») – это международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий, происходящих на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране

В роли заказчиков прокси-войны против Сербии выступают Соединенные Штаты и НАТО, на роль прокси-агента готовится непризнанный режим Косово. Военная структура этого самопровозглашенного государства усиленными темпами накачивается оружием. Под предлогом оказания миротворческой помощи в конфликте между сербским населением края и албанцами, спровоцированном Приштиной, в Косово недавно переброшен турецкий батальон численностью 500 человек. Регулярно в повышенную готовность приводятся натовские силы KFOR (от английского Kosovo Force, то есть «Силы для Косово»).

Обострению обстановки во многом способствует «самодеятельность» лидера самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти, который выступает против формирования сообщества сербских муниципалитетов и за усиление албанского влияния в крае. НАТО и Евросоюз безразлично и снисходительно наблюдают за его выкрутасами. Условное «перемирие», которое в настоящее время достигнуто при доброй воле президента Александара Вучича, представляется весьма ненадежным, что придает дополнительную неопределенность и хрупкость общей обстановке в регионе.

В Косово продолжаются нападения сил правопорядка на сербов, их безнаказанно избивают местные жители-албанцы. В ответ Сербия уже не раз приводила армию в состояние наивысшей боеготовности и выдвигала часть подразделений на границу с Косово. Для того чтобы несколько разрядить напряженность, Брюссель, пожалуй, впервые недавно публично «пожурил» албанцев Косово за чрезмерно радикальные действия против сербов, живущих на севере края.

Поводом для очередного осложнения ситуации стали незаконно проведенные выборы, бойкотируемые сербами. По итогам этих выборов мэрами сербских городов были избраны албанцы. Кроме того, чаша терпения сербов переполнилась и в связи с царящей в крае атмосферой сербофобии, в связи с регулярными случаями нападения на сербское население со стороны «косовских сил безопасности», спецназа, в связи с нежеланием местных правоохранительных органов разбираться в этих преступлениях. В крае царит произвол, участились нападения по этническим мотивам, счет которым уже идет на сотни с начала года.

В самой Сербии сохраняет остроту проблема миграционного кризиса, поскольку страна представляет собой «врата в Европу». Это стимулирует дальнейшее усиление и без того большого миграционного потока – не только с территории стран Ближнего, Среднего Востока и Азии, но и с территории Украины.

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОКСИ-ВОЙНЫ

Стремясь сделать Сербию более сговорчивой, США и НАТО ведут подготовку прокси-войны руками косовских албанцев против Белграда, чтобы усмирить строптивых сербов в Косово и снизить степень их поддержки со стороны Сербии.

Вступает в завершающую фазу процесс формирования необходимых и достаточных условий для развязывания прокси-войны против Сербии.

В число необходимых условий входят:

– наличие политической нестабильности в стране-мишени, сопровождающейся кризисом действующей власти;

– наличие полностью или частично совпадающих политических интересов, объединяющих заказчика прокси-войны (США, НАТО и ЕС) и одну из сторон военного конфликта – правящий в Косове режим (прокси-агент) как основу для военного партнерства с заказчиком и согласованных военных целей.

Практически сформированы и достаточные условия: наличие подготовленных вооруженных сил страны – прокси-агента, которые Приштине и ее западным манипуляторам не терпится использовать для давления на Сербию.

12 июня сотрудники спецподразделений сербской полиции задержали на территории Центральной Сербии троих вооруженных до зубов спецназовцев самопровозглашенного Косово. Об этой акции был срочно оповещен глава государства Александар Вучич, который в это время находился на приеме в посольстве России в Сербии по случаю государственного праздника – Дня России. Президент после получения информации поблагодарил посла России Александра Боцан-Харченко и поспешил в свою администрацию. Проникновение косовского спецназа в Центральную Сербию следует воспринимать как настораживающий сигнал.

Конечно, в случае перехода конфликта в военно-силовую фазу формирования косовских боевиков без поддержки Запада будут быстро перемолоты сербской армией. Для предотвращения такого сценария предусмотрено наращивание сил косоваров за счет «международных миротворческих контингентов», добровольцев и наемников. А также взаимодействующих с ними специально организованных по особой сетевой форме националистических, этнорелигиозных, мигрантских и некоторых других формирований. Включая частные военные компании (ЧВК) на территории как Косово, так и Сербии, способные выступить в качестве ударного компонента сил страны, выступающей прокси-агентом. Для связи и поддержки внутренних подрывных сил используется косовский спецназ.

УГРОЗА ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Президент Сербии Александар Вучич недавно выразил твердую уверенность, что в его стране готовится цветная революция, целью которой станет государственный переворот, смещение законных властей, что поставит государство на грань гражданской войны.

Подобная технология была апробирована в 2014 году на майдане в Киеве, а также в Ираке и Ливии. И теперь готовится для других государств.

Напомним, что цветные революции – это, по существу, специальные модели осуществления государственного переворота, совершаемые во внеконституционном поле с применением политических, информационно-психологических, коммуникационных методов воздействия. При этом предпринимается мощное давление на власть, которая предварительно деморализуется, лишается инструментов контроля за ситуацией в стране, опоры на силовые структуры, способные применить эффективные контрмеры. Содержание феномена цветной революции включает два понятия: «революция», которое отражает способ достижения цели, и «цветная», что определяет форму данного процесса.

В рамках сетецентрической концепции гибридной войны, включающей информационно-психологическую войну и прокси-войну, в стране – объекте агрессии создаются и временно консервируются ячейки, которые планируется использовать при развертывании операций цветной революции в столице и ряде других крупных городов. В нужное время выведенные из «спящего» состояния ячейки будут служить своеобразными катализаторами – ускорителями разрушительных процессов и применяться для организации террористических актов, провоцирования акций гражданского неповиновения, захвата государственных учреждений.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЦВЕТНОЙ ПЕРЕВОРОТ

Для противодействия угрозе цветной революции разведка, контрразведка, дипломатические органы, силы охраны правопорядка страны – жертвы гибридной агрессии должны быть нацелены на упреждающее вскрытие следующих действий противника по подготовке к развязыванию прокси-войны и цветной революции:

– создание источников устойчивого финансирования протестного движения, а затем вооруженных формирований – как со стороны внешних заинтересованных сил, так и с использованием внутренних возможностей;

– выявление экстремистских общественных групп и политических объединений, способных участвовать в планируемых акциях ненасильственного, а затем и силового характера, вплоть до гражданской войны;

– определение практических лозунгов, максимально приближенных к реальным требованиям экстремистских общественных групп, действия которых в итоге могут использоваться для подрыва легитимности и слома существующей власти;

– подготовка лидеров, способных возглавить политический протест, имеющий конечной целью государственный переворот;

– обучение в специализированных лагерях полевых командиров и боевиков для силовых акций, организация мобилизационных пунктов за рубежом и маршрутов переброски наемников, создание для них складов оружия и боеприпасов, средств связи и оргтехники;

– поддержка экстремистских элементов в оппозиции и осуществление экспансии в регионы, прежде всего за счет координированного использования контролируемых оппозицией электронных отечественных и зарубежных средств массовой информации. Важное место отводится завоеванию поддержки со стороны международных организаций и международной общественности;

– организация сетевых структур управления подрывными действиями, снабжения, связи и мониторинга обстановки.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В СЕРБИИ

Западные «доброжелатели» по-прежнему сжимают руку на горле Сербии, пытающейся балансировать и придерживаться в непростой военно-политической и экономической ситуации позиции равноудаленности и продолжать сотрудничество как с Россией, так и с противоборствующим ей лагерем – с Соединенными Штатами, НАТО и Евросоюзом.

Внимательно наблюдая за происками наших и сербских западных недругов (а это одни и те же, с позволения сказать, лица), Россия неизменно подчеркивает, что дорожит традиционными братскими отношениями с сербами и, конечно, болеет всей душой за то, чтобы напряженность внутри страны и на ее границах как можно быстрее спала. И опять же, что самое главное, – чтобы все права сербов были обеспечены.

Запад пытается использовать вовлеченность России в спровоцированную им специальную военную операцию на Украине для протаскивания собственных инициатив, имеющих целью поплотнее привязать Белград к своей колеснице и подорвать российско-сербские связи. Этим попыткам в известной мере способствует и прозападная фронда в сербских элитах, манипулирование внутренними и внешними силами протестным потенциалом населения.

Заметную неопределенность обстановке придает обострение в Косово и Метохии. Ситуация пока не находит благоприятного для сербского народа решения и замораживается, поскольку ни одна из сторон конфликта не собирается идти на уступки.

В результате антисербские внутренние и внешние силы могут пойти на дальнейшее обострение обстановки, считая этот процесс управляемым, и спровоцировать развитие событий в стране по лекалам «управляемого хаоса» с возможным использованием автономного края Косово как театра прокси-войны против Сербии.

Для прогноза дальнейших событий хрестоматийными являются примеры инициированного заокеанскими «кукловодами» украинского майдана, последовавшего за ним неотвратимого движения Украины к гражданской войне, а затем и использования Украины как театра прокси-войны объединенного Запада против России.

Итоги украинской авантюры подводить рано, но уже ясно, что они будут неутешительными как для самой Украины, так и для мирового сообщества. В то же время они, несомненно, послужат уроком не только для Сербии, но и для некоторых других стран на границах России, которые рассматриваются Западом в качестве потенциальных очагов прокси-войн против нашей страны.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.