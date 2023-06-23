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ТАСС

СМИ сообщили о начале "всеобщей мобилизации" в Киеве

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Издание "Страна" сообщило, что требование явиться в военкомат Оболонского района города в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Всеобщая мобилизация" была объявлена в Киеве, где всем военнообязанным было предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Оно ссылается на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, опубликованный на странице территориального центра комплектования (ТЦК, украинские название военного комиссариата) в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Требование явиться в военкомат в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений. Приказ касается в том числе лиц, не прописанных в Оболонском районе Киева, а только проживающих в нем. Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, напоминается в приказе.

Издание не уточняет, выпущены ли аналогичные приказы военкомами других районов украинской столицы, однако полагает, что такие меры принимаются на всей территории Киева.

На прошлой неделе аналогичные меры по введении всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины. Как сообщало издание "Страна", глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года. 

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