Войти
ИноСМИ

Президент Чехии не разочарован результатами наступления ВСУ

186
0
0
Официальный представитель НАТО чешский генерал Петр Павел
Официальный представитель НАТО чешский генерал Петр Павел.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

22 июня Петр Павел, президент Чехии, заявил, что не считает разочарованием итоги нынешнего наступления украинских войск, передало агентство ЧТК.

Павел — генерал армии в запасе, в прошлом занимал пост руководителя Военного комитета Североатлантического альянса.

"Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", — заявил Павел, выступая в Праге на конференции "Медиа и Украина".

По словам Павела, в начале наступления войска ВСУ проверяют, что из себя представляет оборона российской армии, и где есть шансы на успех. По мнению президента Чехии, Киев еще не развернул все силы для наступления.

Наступление украинских войск на артемовском, запорожском и южно-донецком направлениях началось четвертого июня. Главный удар ВСУ пытались нанести на запорожском участке, используя бригады, прошедшие подготовку в НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Похожие новости
21.03.2022
Украина обречена. Ей остается только одно
01.09.2020
Forbes (США): американский B-52 над Черным морем был использован в качестве приманки для русских
09.10.2019
Casopis argument (Чехия): конфликт с Россией
03.06.2019
The Defense News (США): подробности многомиллионного плана Америки по избавлению союзников от российской военной техники
03.06.2019
Давление на Россию: США приплачивают Европе за свое оружие
17.01.2014
Сказание об Ан-70
23.11.2010
Новый украинский вертолетный двигатель пройдет испытания в Китае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом