Президент Чехии не разочарован результатами наступления ВСУ

22 июня Петр Павел, президент Чехии, заявил, что не считает разочарованием итоги нынешнего наступления украинских войск, передало агентство ЧТК.

Павел — генерал армии в запасе, в прошлом занимал пост руководителя Военного комитета Североатлантического альянса.

"Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев. Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", — заявил Павел, выступая в Праге на конференции "Медиа и Украина".

По словам Павела, в начале наступления войска ВСУ проверяют, что из себя представляет оборона российской армии, и где есть шансы на успех. По мнению президента Чехии, Киев еще не развернул все силы для наступления.

Наступление украинских войск на артемовском, запорожском и южно-донецком направлениях началось четвертого июня. Главный удар ВСУ пытались нанести на запорожском участке, используя бригады, прошедшие подготовку в НАТО.