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ТАСС

На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд

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Купюры Доллар США
Купюры Доллар США.
Источник изображения: © РИА Новости Светлана Шевченко

Помощь ЕС не покроет и половину, подчеркнул министр финансов Сергей Марченко

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Украине необходимо получить до 2027 года $110 млрд иностранной помощи, поэтому обещанные Евросоюзом €50 млрд не покроют и половины этих потребностей. Об этом заявил в четверг в интервью европейскому изданию газеты Politico министр финансов Украины Сергей Марченко, подчеркнув, что Киев ждет поддержки от Вашингтона.

"Во вторник Еврокомиссия предложила €50 млрд помощи Украине до 2027 года. Это покроет 45% потребностей Украины в бюджетной помощи и срочной поддержке для восстановления, которые оцениваются в $110 млрд", - сказал министр.

По его словам, это "очень хороший сигнал", однако средств ЕС недостаточно, поэтому Киев намерен "активно привлекать внимание других ключевых партнеров, например США, которые тоже должны принять участие и предоставить хотя бы среднесрочную помощь".

Ни Марченко, ни Politico никак не прокомментировали то, что Брюссель и Киев сравнивают суммы в разных валютах. По курсу Европейского центрального банка на 22 июня €1 равен $1,0923, то есть обещанная Еврокомиссией сумма в €50 млрд в долларах составляет $54,6 млрд. А это уже не 45%, а практически 50% от озвученного Марченко запроса ($110 млрд).

К Конференции по восстановлению Украины Еврокомиссия опубликовала статистические данные о "помощи ЕС Украине и украинцам": она за полтора года конфликта якобы составила €70 млрд.

Анализ опубликованных данных показывает, что €17 из €70 млрд были направлены самим странам ЕС на покрытие издержек, понесенных в связи с наплывом украинских беженцев, а еще €9 млрд Киеву только предстоит получить до конца 2023 года в рамках программы его поддержки в объеме €18 млрд. То есть в действительности суммарная помощь ЕС Украине на данный момент составляет €44 млрд, €15 млрд из которых - это оружие и боеприпасы, в том числе оплаченные по линии Европейского фонда мира. 

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