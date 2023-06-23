Украинский Т-64 разлетелся на куски в результате атаки "Ланцета". ВИДЕО

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения "Ланцетом" украинского Т-64

МОСКВА, 22 июня/ Радио Sputnik. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на Южнодонецком направлении украинский танк Т-64БМ "Булат", в результате атаки у машины сдетонировал боекомплект. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На видео – украинский танк на позиции недалеко от лесополосы с помощью оптико-локационной станции снимает подлетающий "Ланцет".

Затем на кадрах с разведывательного БПЛА можно увидеть, как барражирующий боеприпас приближается к Т-64 и наносит удар в его борт.

Через некоторое время в результате детонации снарядов в боевой машине происходит взрыв. На несколько метров от танка разлетаются горящие фрагменты конструкции.

Как уточнили в Минобороны, уничтоженный Т-64 вел огонь по позициям российских войск.

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