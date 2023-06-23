Войти
РИА Новости

Украинский Т-64 разлетелся на куски в результате атаки "Ланцета". ВИДЕО

188
0
0
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3
БПЛА-камикадзе ZALA - Ланцет-3.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения "Ланцетом" украинского Т-64

МОСКВА, 22 июня/ Радио Sputnik. Российский дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожил на Южнодонецком направлении украинский танк Т-64БМ "Булат", в результате атаки у машины сдетонировал боекомплект. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.



На видео – украинский танк на позиции недалеко от лесополосы с помощью оптико-локационной станции снимает подлетающий "Ланцет".

Затем на кадрах с разведывательного БПЛА можно увидеть, как барражирующий боеприпас приближается к Т-64 и наносит удар в его борт.

Через некоторое время в результате детонации снарядов в боевой машине происходит взрыв. На несколько метров от танка разлетаются горящие фрагменты конструкции.

Как уточнили в Минобороны, уничтоженный Т-64 вел огонь по позициям российских войск.



Радио Sputnik показало уничтожение беспилотниками грузовиков ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.01.2023
В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России
21.09.2021
Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины (РБК-Україна, Украина)
25.08.2021
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом