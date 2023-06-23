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Глава Татарстана заверил в выполнении гособоронзаказа предприятиями региона

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Глава Татарстана Минниханов: гособоронзаказ в республике будет выполнен

Гособоронзаказ в Татарстане будет выполнен. Об этом заявил 22 июня глава республики Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана значительно увеличили свои объемы.

«Заверяю, что гособоронзаказ на контроле и будет выполнен в полном объеме», — сказал Минниханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным на Казанском авиазаводе.

Также Мишустин в ходе этой встречи совместно с Миннихановым осмотрел самолет Ту-214.


Ранее, 11 июня, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%.

Кроме того, в мае АО «Концерн «Калашников» нарастило объем производства оружейных изделий на 38% по итогам I квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий.

В свою очередь, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости формального подхода к развитию военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
Концерн Калашников
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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