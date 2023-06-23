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ТАСС

CNN: контрнаступление Киева не оправдывает ожиданий Запада

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По данным телеканала, западные страны указывают на прочность российских оборонительных рубежей и эффективное отражение атак ВСУ с помощью ракетных ударов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Украинское контрнаступление не оправдывает возложенных на него ожиданий, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона.

По его сведениям, один из представителей стран Запада отметил, что наступление киевских властей "не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений". Помимо этого, западные страны указывают на прочность российских оборонительных рубежей и эффективное отражение атак ВСУ с помощью ракетных ударов.

В то же время, передает телеканал, украинские войска демонстрируют "уязвимость" в преодолении минных полей.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала во вторник, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что Вооруженные силы Украины при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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