Войти
РИА Новости

Сбить мини-дрон можно и бутылкой пива, заявил эксперт

177
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Эксперт Федутинов: сбить дрон можно и бутылкой пива, но это будет стечение обстоятельств

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гражданские мини-дроны, которые широко используются сегодня как ударные БПЛА, действительно можно сбить или повредить подручными средствами - хватит и одной бутылки пива или чего-то увесистого, но это всегда будет лишь исключительное стечение обстоятельств, сообщил РИА Новости ведущий эксперт в области беспилотников, главред журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Как ранее сообщил глава Забайкальского края Александр Осипов, житель региона, участвующий в СВО, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. Дрон нес на себе гранату от РПГ, которую после падения БПЛА деактивировали. Сам аппарат бойцы забрали в качестве трофея.

"Сегодня в зоне СВО широко применяются гражданские мини-дроны, особенно квадрокоптерного типа. Они небольшого размера, но при этом могут поднимать ощутимый вес – гранаты, боевые части от реактивных гранат - и используются как ударные БПЛА или как дроны-камикадзе. Повредить вручную такой аппарат при определенных обстоятельствах не составляет труда – достаточно сломать ему один из вентиляторов, и он упадет камнем вниз. Однако для человека на земле без спецсредств это всегда будет случайность, исключительное стечение обстоятельств", - рассказал эксперт.

Комментирую историю с дроном, сбитым пакетом с продуктами, он отметил, что на такие аппараты хватит и менее увесистого предмета – камня, палки, бутылки пива. "Однако для этого дрон должен двигаться на малой скорости и высоте или зависнуть на малой высоте в зоне досягаемости рук или броска человека. И то по нему еще нужно попасть", - добавил эксперт.

"Эту историю нужно рассматривать именно как удачную случайность – просто повезло, что оператор дрона опустил его до высоты в несколько метров и, фактически, завис или двигался с малой скоростью, что позволило бойцу по нему нанести механический удар", - пояснил он.

Федутинов подчеркнул, что при использовании в штатном режиме, когда такие дроны применяются на существенных высотах или на относительно больших для человека скоростях, сбить его подручными средствами невозможно.

"Такие дроны несут большую угрозу, к ним нельзя относиться беспечно. Мы это видим неоднократно в видеоматериалах, поступающих из зоны СВО. Гражданские мини-дроны с подвешенной гранатой от РПГ-7, к примеру, эффективно применяются российскими войсками для поражения украинской бронетехники. Причем применяются они на большой скорости – в этом случае его тяжело сбить уже из автоматического стрелкового оружия, не говоря обо всем остальном. Поэтому для нейтрализации этой угрозы необходимо применять спецсредства – анти-дроновые ружья и комплексы, системы РЭБ, зенитные комплексы либо прятаться от аппарата в укрытии", - подытожил эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РПГ-7
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.09.2020
Крутой «Бережок»: армия получит первые батальоны новых БМП-2М
09.04.2020
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
02.04.2018
Мотострелки ВВО вытеснили "неприятеля" с Сахалина
17.01.2018
Восстание машин. Как дроны превращаются в оружие террора
09.11.2017
"Физик", "Пакет" и "Хризантема". На что способно новое российское оружие
24.10.2011
НАТО открыла ливийский ящик Пандоры
14.07.2010
Московская область представила новые технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом