МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко

Рябков: возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от враждебного курса к России

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.