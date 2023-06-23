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РИА Новости

МИД считает, что до возврата России к ДСНВ сейчас далеко

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Рябков: возврат к ДСНВ возможен только при отказе США от враждебного курса к России

СОЧИ, 22 июн - РИА Новости. Возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - понятно, что пока до этого далеко, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России. Понятно, что до этого очень далеко, но я уверен, что этот момент настанет, когда наши противники признают ошибочность собственного курса", - сказал Рябков журналистам.

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Страны
Россия
США
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